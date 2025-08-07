El local de una aerolínea israelí en París amanece con pintadas rojas

La entrada del local de la aerolínea israelí El Al en París amanecieron este jueves recubiertos de pintura roja y de pintadas propalestinas, en plena ofensiva de Israel en la Franja de Gaza.Lemas como "Palestina vivirá, Palestina vencerá" o "El Al Aerolínea Genocida" podían leerse en los muros y en la puerta de entrada del local situado en el centro de París, constató la AFP.El ministro israelí de Transportes, Miri Regev, condenó en la red social X un "acto bárbaro" contra El Al y llamó a las autoridades franceses a "tomar medidas enérgicas" contra sus autores.Regev lo vinculó además al anuncio del presidente Emmanuel Macron sobre que Francia reconocerá en septiembre el Estado de Palestina, "un regalo para [el movimiento islamista] Hamás", en su opinión.El embajador de Israel en París, Joshua Zarka, visitó en la mañana los locales de El Al y calificó las pintadas de "acto de terrorismo" que busca "dar miedo" a sus compatriotas en Francia.Según la compañía, citada por el canal de televisión israelí N12, "el incidente ocurrió mientras el edificio estaba vacío y no había ningún peligro para los empleados de la empresa".Francia acoge a la principal comunidad judía de Europa.A principios de junio, varios lugares judíos en París fueron rociados con pintura verde. La justicia imputó a tres serbios por haber actuado con el objetivo de servir los intereses posiblemente de Rusia.Israel está en guerra contra Hamás en Gaza desde su inédito ataque en su territorio el 7 de octubre de 2023, que mató a 1.219 personas, en su mayoría civiles, según un conteo de AFP en base a datos oficiales.La ofensiva israelí llevada a cabo en represalia ha causado al menos 61.158 muertos en Gaza, en su mayoría civiles, según los datos del ministerio de Salud de Hamás, que la ONU considera fiables.