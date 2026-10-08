El líder de Birmania repatriará "lo antes posible" a los migrantes de su país detenidos en Malasia

El líder de Birmania, Min Aung Hlaing, aseguró este jueves que los migrantes de su país, devastado por la guerra, y que se encuentran recluidos en centros de detención de Malasia serán repatriados "lo antes posible".

Min Aung Hlaing ha sido proscrito en muchas capitales extranjeras desde que su golpe de Estado en 2021 desató una guerra civil, pero el primer ministro de Malasia, Anwar Ibrahim, lo invitó a conversaciones sobre el regreso de los migrantes birmanos.

"Recibiremos de vuelta a aquellos ciudadanos cuya identidad haya sido verificada lo antes posible", dijo el líder en una conferencia de prensa conjunta con Anwar en la capital administrativa de Putrajaya.

El gobernante de Birmania aterrizó el miércoles para su primera visita a Malasia desde que asumió el poder por la fuerza, mientras Kuala Lumpur busca su cooperación para repatriar a miles de migrantes.

El opaco plan de repatriación ha sido criticado por observadores de derechos humanos.

Algunos temen que cientos de miembros de la etnia rohinyá puedan ser enviados de regreso a un país donde han sufrido una persecución que muchas oenegés consideran un genocidio.

El viaje de dos días se produce en un momento en que Min Aung Hlaing busca el reconocimiento diplomático tras haber sido investido en abril como presidente civil, después de unas elecciones calificadas de farsa por analistas.