El fuerte temporal en Chile provoca la muerte de al menos 13 personas

El temporal que recorrió Chile dejó al menos 13 muertos y más de 60.000 personas aisladas por interrupciones de rutas, según un nuevo balance entregado el martes por el gobierno, que ahora se centrará en reactivar los caminos y servicios básicos.

El fenómeno, que empezó el 15 de julio en el sur del país, golpeó especialmente a Coquimbo y Atacama, regiones desérticas del norte, donde son inusuales las lluvias extremas.

"Tenemos 13 personas fallecidas y siete personas desaparecidas", informó a la prensa Alicia Cebrián, directora del Servicio de Emergencias Estatal (Senapred).

La emergencia también dejó unas 2.800 viviendas destruidas o con daños estructurales, unos 2.200 damnificados y mantiene a más de 60.000 personas aisladas, según el gobierno.

Debido a las crecidas de los ríos, varios caminos quedaron bloqueados por el agua y el fango, y algunos pueblos resultaron aislados.

"Tengo 57 años y nunca había visto una emergencia como esta. Lo más impactante fue ver cómo los ríos y las quebradas se desbordaron", dijo en una llamada a la AFP Patricia Albornoz, una dirigente vecinal de Coquimbo, a unos 460 km al norte de Santiago.

El ministro del Interior, Claudio Alvarado, dijo que las lluvias "van a comenzar a disminuir" en las próximas horas, pero que todavía persisten riesgos por "crecidas de cauces y quebradas".

Tras el fin del fenómeno climático, el gobierno se centrará en enviar ayuda humanitaria a las zonas afectadas, restablecer las rutas y los servicios básicos.

El presidente chileno, José Antonio Kast, decretó estado de catástrofe en la zona, lo que permite el despliegue de militares, restringir libertades de tránsito y movilizar recursos de ayuda más rápidamente.