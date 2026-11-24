El fracaso de la COP31, que terminó el domingo en Turquía sin acuerdo, alimenta las inquietudes sobre la capacidad de la comunidad internacional para avanzar en la lucha contra el cambio climático.

Pese a ese "terrible" fracaso, es "absolutamente crucial que el multilateralismo siga vivo" para combatir el cambio climático, exhortó este lunes la Unión Europea.

Tras 49 horas de prórroga, una duración sin precedentes en la historia de las conferencias climáticas de la ONU, los cerca de 200 participantes abandonaron Antalya sin alcanzar un compromiso.

La Unión Europea, Reino Unido, Panamá, Vanuatu y otros países en desarrollo rechazaron el proyecto de decisión final porque este no incluía ninguna mención explícita a la salida de los combustibles fósiles.

En cambio, otras naciones como India, China, Arabia Saudita, Japón y Venezuela sí lo veían con buenos ojos, según fuentes al tanto de las negociaciones.

Pekín expresó este lunes su decepción, aunque aseguró que la transición ecológica mundial sigue siendo "irreversible".

Con sus 1.400 millones de habitantes, China es el mayor emisor mundial de gases de efecto invernadero, por delante de Estados Unidos, India y la UE.

La cumbre fue "secuestrada" por los países petroleros, denunció el domingo en declaraciones a la AFP el ministro irlandés de Clima, Darragh O'Brien, cuyo país ejerce la presidencia rotatoria del bloque europeo.

- Consenso -

"Es escandaloso que un puñado de petroestados tenga derecho de veto sobre cualquier mención a las energías fósiles", declaró indignado el exvicepresidente estadounidense Al Gore.

Gore, Nobel de la Paz en 2007 por su labor de sensibilización sobre el cambio climático, pidió una "reforma profunda" de las COP.

En estas conferencias climáticas de la ONU, las decisiones se toman por consenso, por lo que un solo país puede bloquear un acuerdo.

Tras dos semanas de negociaciones, la COP31 apenas logró aprobar textos técnicos, pero no la declaración política que debía sellar la cumbre.

Este revés reavivó los llamados a reformar el funcionamiento de estas citas. "El mundo no puede permitirse que esto vuelva a ocurrir", afirmó el jefe de ONU Clima, Simon Stiell.

- Electricidad y financiación -

Pocos esperaban grandes avances antes de la conferencia. El encarecimiento de la energía por la guerra en Oriente Medio y la ausencia de Estados Unidos complicaban la posibilidad de alcanzar un acuerdo ambicioso.

"Es evidente que atravesamos un período difícil en el plano geopolítico. Esa es la realidad", reconoció el primer ministro australiano, Anthony Albanese, cuyo país copresidió la conferencia.

Otro punto de fricción fue la propuesta de acelerar el despliegue de tecnologías de captura, utilización y almacenamiento de carbono (CCUS), respaldadas por la industria petrolera y gasística e incluidas en el borrador de acuerdo.

"El cambio climático exige que todas las soluciones estén sobre la mesa", defendió el representante saudita Mohammad Ayoub.

El texto también incluía una meta impulsada por Turquía para elevar al 35% la participación de la electricidad en el consumo final mundial de energía para 2035, acompañada de esfuerzos para expandir el uso de energías limpias.

Las negociaciones también estuvieron marcadas por fuertes desacuerdos sobre la financiación climática destinada a los países en desarrollo.

Antes de la COP, la Unión Europea ya había dejado claro que no estaba dispuesta a aportar nuevos fondos y que se limitaría a cumplir los compromisos financieros ya asumidos.

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