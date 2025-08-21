El exzar antidrogas de México, sin ducha y sin cubiertos en una cárcel de EEUU, según sus abogados

El exzar antidrogas mexicano Genaro García Luna, condenado en Estados Unidos a 39 años de cárcel, durante ocho meses no pudo hablar con sus abogados y en una de las prisiones por las que pasó no pudo ducharse ni comer con cubiertos, denunció su defensa.

Responsable de la lucha antidrogas en el gobierno del presidente Felipe Calderón (2006-2012), el exjefe de Seguridad Pública de México fue condenado en octubre de 2024 a 39 años de cárcel en un tribunal de Nueva York tras ser hallado culpable de proteger al cartel de Sinaloa de Joaquín 'Chapo' Guzmán, a cambio de millones de dólares en sobornos.

En un documento presentado ante la corte de apelaciones por su abogada Valerie A. Gotlib, fechado el 1 de agosto, ésta señala que durante el tiempo que García Luna pasó en la cárcel de USP Lee, en Virginia, estuvo en la unidad de aislamiento, "reservada para quienes violan las reglas, aunque nunca recibió sanciones disciplinarias".

"En esas condiciones no podía ducharse, afeitarse, ni comer con cubiertos; únicamente le proporcionaron ropa interior", asegura el escrito, en el que precisa que perdió 17 kilos.

Desde diciembre de 2024, tampoco tuvo acceso a ninguno de sus materiales legales, denuncia.

García Luna fue llevado en junio pasado de la cárcel de Virginia al penal al FTC Oklahoma, antes de ser de nuevo traslado al USP Florence ADMAX, donde cumple condena perpetua "Chapo" Guzmán.

"Tras decenas de intentos infructuosos", los abogados pudieron hablar por primera vez desde enero de 2025 con su defendido el 31 de julio.

Volvieron ha hablar con él este miércoles, confirmó a la AFP su abogado César de Castro.

En la cárcel actual, sus condiciones han mejorado pero sigue sin acceso a los documentos esenciales para trabajar en su apelación, por lo que su defensa pidió a la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito una nueva prórroga de tres meses, hasta el 18 de diciembre, para la entrega de su escrito de apelación.

Los abogados alegan que ante lo voluminoso del caso, una fecha "más temprana causaría dificultades extremas".

En un caso "altamente complejo", "la falta de acceso a nuestro cliente ha creado un perjuicio indebido y extremo, lo cual dificulta enormemente preparar su escrito inicial", señala Gotlib.