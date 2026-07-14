El expresidente Toledo pide el indulto humanitario al gobierno de Perú por motivos de salud

El expresidente Alejandro Toledo, quien cumple una condena de 20 años de cárcel por recibir sobornos de la constructora Odebrecht, pidió este lunes al gobierno de Perú un indulto humanitario debido a un supuesto deterioro de su estado de salud, informó a la AFP su abogado.

En una declaración escrita, Toledo, de 81 años, aseguró que su salud "se ha deteriorado gravemente en prisión".

"Los médicos me han advertido que un infarto o un derrame pueden ocurrir en cualquier momento", dijo el expresidente de origen indígena que gobernó el país andino entre 2001 y 2006.

"Ya se presentó oficialmente" este lunes el pedido de liberación "en el establecimiento penitenciario" donde se encuentra recluido en Lima, informó a la AFP su abogado Carlos Torres.

El defensor agregó que también acudirá al Ministerio de Justicia y a la oficina del actual mandatario José María Balcázar.

"Él está mal, por eso tiene la urgencia" de un indulto, agregó.

La solicitud aparece dos semanas antes de que asuma el poder Keiko Fujimori, hija del exgobernante Alberto Fujimori (1990-2000), de quien Toledo fue uno de los principales opositores.

Toledo fue condenado en 2024 por percibir coimas por 35 millones de dólares de la constructora brasileña Odebrecht a cambio de favorecerla en la adjudicación de una obra vial cuando era presidente.

Un año después recibió una segunda sentencia de 13 años por lavado de activos vinculado a la misma trama de corrupción.