El expresidente francés Sarkozy firma ejemplares de su libro sobre sus tres semanas en prisión

El ex presidente francés Nicolas Sarkozy firmó el miércoles ejemplares de su flamante libro en el cual relata su experiencia sobre las tres semanas que paso encarcelado el mes pasado por financiamiento ilegal de campaña.

"¡Nicolas, Nicolas!", gritaban algunos admiradores. En cambio, dos activistas de Femen le espetaron "¡Tu sitio está en prisión!", antes de ser apartadas por la policía, según imágenes divulgadas por reporteros en redes sociales.

El pasado fin de semana, varios medios revelaron el contenido del libro, "Journal d'un prisonnier" (Diario de un preso).

En la obra, de 216 páginas, Sarkozy evoca un "infierno" penitenciario y cuenta que se arrodilló para rezar desde el día en que entró en la cárcel.

"Rezaba para tener fuerza para cargar con la cruz de esta injusticia", afirma, declarándose de nuevo "inocente" de cualquier infracción y dando cuenta de sus conversaciones dominicales con el capellán de la prisión.

Este miércoles, Sarkozy estuvo firmando volúmenes en la librería Lamartine de París, en un barrio acomodado del oeste de la capital, y se dio un baño de multitudes antes de entrar en la tienda, protegida con un importante cordón policial, observaron periodistas de AFP.

En septiembre, Sarkozy fue condenado a cinco años de prisión por permitir que allegados suyos se acercaran a la Libia de Muamar Gadafi, fallecido en 2011, para obtener fondos con los que financiar ilegalmente la campaña que lo llevó al poder en 2007.

Pese a que Sarkozy podía recurrir la sentencia, el tribunal ordenó la aplicación inmediata de la pena y el 21 de octubre ingresó en la prisión parisina de la Santé. Ese mismo día solicitó la libertad condicional, como permite la ley a los mayores de 70 años, y el 10 de noviembre salió, por lo que esperará libre el juicio en apelación previsto a partir de marzo.

El político conservador se convirtió en el primer exjefe de Estado francés en acabar tras los barrotes desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, y el primero de un país ya dentro de la Unión Europea.

Esta condena no es la primera. Suma otras dos por corrupción, tráfico de influencias y financiación ilegal de campaña en 2012, y tiene más causas abiertas.