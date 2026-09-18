El exjefe de una prisión en Damasco, condenado a 60 años de cárcel en EEUU por tortura

Un exjefe de prisión en Siria fue condenado a 60 años de cárcel en Estados Unidos por un tribunal federal por el delito de tortura, anunció el jueves el Departamento de Justicia.

Samir Ousman Alsheikh, quien fuera director entre 2005 y 2008 de la infame prisión de Adra bajo el régimen de Bashar al Asad, fue declarado culpable de haber "cometido atrocidades en materia de derechos humanos en Siria, incluido acallar a opositores políticos", al "ordenar y participar en la tortura de reos", detalló el comunicado.

Tres antiguas víctimas atestiguaron en el juicio sobre los vejámenes que sufrieron, así como los actos de tortura sufridos por otros detenidos.

"La condena en este caso es un homenaje al coraje de las víctimas", destacó el fiscal general adjunto de Estados Unidos A. Tysen Duva, citado en el comunicado.

Alsheikh también fue condenado por "fraude en materia de visa" y "tentativa de fraude sobre naturalización" en Estados Unidos.

De 74 años, llegó al país en 2020 y después solicitó la nacionalidad en 2023. Fue detenido e imputado en julio de 2024 en Los Ángeles por mentir sobre su pasado para obtener un permiso de residencia.

"Los autores de violaciones de derechos humanos que vengan a Estados Unidos no encontrarán aquí ningún refugio. Los encontraremos y serán procesados y castigados por sus crímenes atroces", insistió Duva.

Tras una ofensiva de 11 días, una coalición rebelde dominada por el grupo islamista sunita radical Hay'at Tahrir al Sham (HTS) logró la caída en 2024 de Al Asad.