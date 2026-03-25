El escenario bélico actual es "mucho peor" que el de Irak en 2003, afirma Pedro Sánchez

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, afirmó este miércoles que el escenario bélico en Oriente Medio es "mucho peor" y con "un potencial de impacto mucho más amplio" que la guerra de Irak en 2003.

"No estamos ante el mismo escenario que en la guerra ilegal de Irak. Estamos en algo mucho peor, mucho peor, con un potencial de impacto mucho más amplio y mucho más profundo", afirmó el dirigente socialista en una intervención ante el Congreso de los Diputados español.

Sánchez ha manifestado reiteradamente su oposición a la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, al considerarlo un conflicto "ilegal" fuera del marco internacional.

Su postura le ha valido las críticas del presidente estadounidense, Donald Trump, que amenazó en represalia con cesar el comercio con España luego de Madrid negara el uso de dos bases en el sur del país al ejército estadounidense para los ataques contra Irán.

Hablando en el Parlamento, Sánchez trazó un paralelismo con la intervención militar de Estados Unidos en Irak en 2003, cuando tropas españolas fueron desplegadas durante un tiempo, bajo el gobierno de derecha de José María Aznar, entonces muy alineado con las posiciones estadounidenses pese a la fuerte oposición de la opinión pública.

En las grandes manifestaciones contra la invasión de Irak surgió el eslogan "No a la guerra", retomado ahora por el presidente del Gobierno español ante el conflicto en Oriente Medio.

Esta "guerra ilegal, absurda, cruel (nos) aleja de nuestros objetivos económicos, sociales y medioambientales", expresó el líder socialista.

"Cada bomba que cae en Oriente Medio acaba golpeando, y ya lo estamos viendo, al bolsillo de nuestra familias", prosiguió.

"No elegimos las crisis, pero sí cómo resolver y afrontar estas crisis", dijo Sánchez, quien anunció la semana pasada un plan por 5.000 millones de euros (5.780 millones de dólares) para amortiguar los efectos de la guerra en España, que incluirá la "reducción drástica" de los impuestos sobre la energía.

"No es justo que unos encienden el mundo y los demás tengamos que tragarnos sus cenizas. No es justo que los españoles y españolas y el resto de europeos y europeas tengan que pagar de su bolsillo la factura de esta guerra ilegal", insistió.