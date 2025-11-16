El ejército israelí dice haber matado a un palestino que lanzaba un artefacto explosivo en Cisjordania

El ejército israelí anunció el domingo haber matado a un palestino que, según él, lanzó un artefacto explosivo contra sus soldados durante una incursión cerca de Naplusa, en Cisjordania ocupada, donde la Autoridad Palestina indicó que un joven murió por disparos israelíes.

"Durante una operación (...) en la región de Naplusa, un terrorista lanzó un artefacto explosivo contra las fuerzas. Las fuerzas respondieron con disparos y neutralizaron al terrorista", señaló un comunicado del ejército israelí.

Por su parte, el Ministerio de Salud palestino anunció que Hasan Ahmed Jamil Musa, de 19 años, fue "asesinado por los disparos de las fuerzas de ocupación en el campo de Al Askar", situado al este de Naplusa, durante la noche.

El joven fue alcanzado "por las balas de las fuerzas de ocupación durante la invasión del campo", declaró Majed Abu Kishk, presidente del comité de servicios de este campo de refugiados.

La violencia se disparó en Cisjordania desde el inicio de la guerra en Gaza, desencadenada por el ataque del movimiento islamista palestino Hamás el 7 de octubre de 2023 en Israel. Lejos de cesar, la frágil tregua vigente en Gaza desde el 10 de octubre no ha logrado detenerla.

Al menos 1.006 palestinos, combatientes y civiles, han sido asesinados por soldados o colonos israelíes, según un recuento de AFP a partir de datos de la Autoridad Palestina.

En el mismo periodo, según datos oficiales israelíes, al menos 43 israelíes, civiles y soldados, murieron en ataques palestinos o en incursiones militares israelíes.