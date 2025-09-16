El duelo ultramediatizado y militante de la viuda de Charlie Kirk

Erika Kirk, la viuda del influyente conservador estadounidense Charlie Kirk, asesinado durante una reunión pública la semana pasada, ha decidido vivir su duelo de manera altamente mediatizada, decidida a llevar adelante la lucha ideológica que ambos compartían.

Con 36 años, casada desde 2021, madre de dos hijos pequeños, coronada Miss Arizona en 2012 y residente con su familia en este estado del oeste del país, la joven viuda de ojos azul penetrante y larga cabellera rubia, con una cruz alrededor de su cuello, defiende la visión de Charlie Kirk, un defensor de una América cristiana y tradicionalista.

Dos días después de que el abanderado de la juventud trumpista, al frente del movimiento conservador Turning Point USA, fuera asesinado a tiros en un campus universitario estadounidense, tomó la palabra en las redes sociales con una declaración volcada hacia su fe.

"El movimiento que mi esposo construyó no morirá", prometió, de pie junto a la silla desde donde él conducía su popular pódcast.

"Aquellos que hacen el mal y son responsables del asesinato de mi esposo no tienen idea de lo que han hecho", recalcó. "Mataron a Charlie porque predicaba un mensaje de patriotismo, fe y amor misericordioso de Dios."

- Fe impregnada -

"No tienen idea de lo que acaban de desencadenar. No tienen idea del fuego que han encendido dentro de esta mujer. Las lágrimas de esta viuda resonarán en todo el mundo como un grito de guerra", continuó. También llamó a los jóvenes sensibles a su mensaje a unirse al movimiento cofundado por su esposo y agradeció personalmente a Donald Trump por su apoyo.

El presidente republicano anunció que estaría presente en la ceremonia de homenaje organizada el domingo en Arizona, en Glendale, en un estadio con capacidad para más de 60.000 personas.

Las actividades de Erika Kirk como emprendedora y podcaster están impregnadas de su proclamada fe cristiana. Su línea de ropa llamada "Proclaim" muestra citas de la Biblia e imágenes religiosas.

Con "Biblein365", ofrece apoyo diario para leer la Biblia en un año. Su pódcast semanal aspira a permitir "respirar profundamente mientras dices 'Dios se encarga'", describe en su sitio web.

Graduada en derecho y ciencias políticas y relaciones internacionales, actualmente está haciendo un doctorado en estudios bíblicos en una universidad evangélica.

Con más de 5 millones de seguidores en Instagram, Erika Kirk comparte allí su duelo de manera cercana.

En un conjunto de fotos y videos publicado el viernes, se muestra sosteniendo y besando la mano de su esposo fallecido, inclinada sobre su ataúd medio abierto.

También se la ve sumida en el dolor en un aeropuerto junto al vicepresidente JD Vance y su esposa Usha, antes de que los restos de Charlie Kirk fueran transportados a bordo del avión del número dos de Trump.

- Pareja modelo -

La imagen pública de su relación fue utilizada por Charlie y Erika Kirk como un atractivo para el movimiento conservador del influencer cercano a Donald Trump.

En Dallas, en junio, acompañó a su esposo en el escenario durante la mayor reunión de jóvenes mujeres conservadoras del país, organizada por Turning Point USA.

"No desperdicias tu título universitario criando a tus hijos en sabiduría, amor y verdad. No quiero que persigan un sueldo", les dijo Erika Kirk, citada por el New York Times, al considerar que casarse "después de los treinta años" no era "lo ideal".

"Dios es tan maravilloso. Cuando conocí a Charlie, tener una carrera fue lo último en lo que pensé", confesó.

"Nuestra lucha no es solo política, es ante todo espiritual", subrayó la viuda de Charlie Kirk el viernes, comprometiéndose a que su movimiento se vuelva "más fuerte, más sonoro, más ambicioso y más grande que nunca".

Como muestra de la resonancia de su causa común, se han recaudado millones de dólares en donaciones a través de diversas iniciativas de apoyo desde el día en que el popular influencer fue asesinado.