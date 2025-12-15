El compromiso del Partido Socialista español con el feminismo es "absoluto", afirma Pedro Sánchez ante los escándalos

El "compromiso" del Ejecutivo español, de izquierda, y del Partido Socialista (PSOE) con el feminismo es "absoluto", aseguró el lunes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras la reciente aparición de una serie de denuncias de presunto acoso sexual que afectan a su formación.

"El compromiso del Gobierno y del Partido Socialista con el feminismo es absoluto", aseguró el mandatario al inicio de una rueda de prensa en Madrid para hacer balance de la acción de Gobierno en los últimos meses.

Durante su extensa comparecencia, Sánchez defendió también a su Ejecutivo y su partido de las acusaciones de corrupción que han salpicado a parte de su entorno laboral y personal en los últimos tiempos, temas que, admitió, "están en la mente" de la opinión pública.

"Hemos cometido errores, como todos, pero todos los avances en materia de igualdad entre hombres y mujeres siempre se han logrado (...) bajo gobiernos progresistas", reivindicó.

"No vamos a aceptar lecciones de quienes votan en contra de esos avances", agregó, en referencia a los ataques de la oposición de derecha y ultraderecha, que acusan a la izquierda de hipocresía respecto a las mujeres y al feminismo.

Esta intervención de Sánchez es su declaración más extensa sobre el tema desde que hace unos días se iniciara un goteo de denuncias de presunto acoso sexual dentro del Partido Socialista, una situación que llevó al diario El País a titular este fin de semana en su portada "El Gobierno de Sánchez, en sus horas más críticas".

Estos escándalos resultan especialmente delicados para el jefe del Ejecutivo español, quien siempre revindica su militancia por la igualdad entre hombres y mujeres y suele subrayar que su ejecutivo es "el más feminista" de la historia del país.

Uno de los casos más señalados, que se conoció esta semana, apunta a Francisco Salazar, un estrecho excolaborador suyo en La Moncloa, de donde acabó siendo apartado hace meses tras conocerse la existencia de acusaciones de presunto acoso sexual.

El caso aumentó su dimensión hace unos días, cuando las denunciantes aseguraron a la prensa que no habían sido contactadas por el Partido Socialista durante meses, pese a la denuncia que habían presentado contra Salazar.