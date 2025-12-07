El canciller alemán reafirma en Jerusalén su apoyo a Israel

El jefe del gobierno alemán, Friedrich Merz, reafirmó este domingo el apoyo de Alemania a Israel durante una visita al memorial del Holocausto en Jerusalén, donde también se reunirá con su homólogo, Benjamin Netanyahu.

Merz llegó el sábado a Israel para su primera visita diplomática desde su toma de posesión, con el objetivo de consolidar la relación entre ambos países tras algunas fricciones debido a la guerra en la Franja de Gaza y a la violencia de colonos judíos extremistas en Cisjordania ocupada.

"Alemania debe defender la existencia y la seguridad de Israel. Esto permanecerá para siempre profundamente inscrito en el vínculo que nos une", declaró el canciller en el memorial Yad Vashem, destacando "la responsabilidad histórica" de su país en la exterminación de seis millones de judíos durante la Segunda Guerra Mundial.

La reunión con Netanyahu se centrará en los esfuerzos para avanzar hacia una segunda fase del alto el fuego en Gaza, en el marco del plan del presidente estadounidense Donald Trump, destinado a poner fin a la guerra iniciada el 7 de octubre de 2023 por el ataque sin precedentes del movimiento islamista palestino en Israel.

Antes de su viaje, Merz llamó por teléfono al presidente palestino Mahmud Abás para instarle a implementar las "reformas urgentemente necesarias" que le permitan "desempeñar un papel constructivo" en la etapa posterior a la guerra en Gaza.