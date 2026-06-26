El cambio climático es una causa "inequívoca" de la intensa ola de calor en Europa

El cambio climático es una causa "inequívoca" de la intensidad de la ola de calor que azota Europa, lo cual habría sido improbable hace 50 años, concluyó el grupo de científicos World Weather Attribution (WWA) en un estudio publicado este viernes.

Las altas temperaturas actuales, registradas día y noche, habrían sido "prácticamente imposibles" en la misma época del año en 1976, cuando también hubo una ola de calor excepcional, concluyeron estos investigadores, que estudian la responsabilidad del cambio climático provocado por el ser humano en los fenómenos meteorológicos extremos.

Una ola de calor similar que hubiera ocurrido en ese entonces habría sido 3,5°C menos calurosa durante el día y 2,4°C menos durante la noche, según sus cálculos.

"Hemos llegado a la conclusión de que, durante los últimos 50 años, en los que el planeta se ha calentado 1,1°C, la probabilidad de una ola de calor como esta ha cambiado enormemente", destacó Theodore Keeping, del Imperial College de Londres, uno de los autores.

"Este episodio no habría sido posible en junio sin el cambio climático", afirmó de manera aún más directa durante una presentación ante la prensa.

Europa occidental lleva más de una semana sufriendo temperaturas extremas, como consecuencia de la presencia de una inmensa masa de aire caliente procedente de África y comprimida por altas presiones en altitud.

"El fenómeno climático no es particularmente inusual, pero las temperaturas sí lo son, o al menos lo eran antes del cambio climático de origen humano", comentó Friederike Otto, del Imperial College de Londres.

El cambio climático provocado por el ser humano se deriva del uso masivo de energías fósiles, como carbón, petróleo y gas natural, y en menor medida de la deforestación.

Para su estudio, estos científicos de varios países europeos compararon datos de observaciones meteorológicas actuales —así como pronósticos para los próximos días, ya que el episodio aún está en curso— con datos de observaciones de 2003 y 1976.

Este trabajo, publicado con gran rapidez, no ha sido revisado por otros investigadores externos, como suele ser el caso en las publicaciones científicas. Sin embargo, la metodología utilizada ya ha sido validada por la comunidad científica, subrayan los autores.