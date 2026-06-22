El brote de ébola en la RDC ya registra más de 1.000 casos y 254 muertes

La República Democrática del Congo (RDC) ya ha registrado más de 1.000 casos de ébola en el actual brote, que causó más de 250 muertes, según cifras oficiales publicadas este lunes.

El Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) de la RDC confirmó 1.003 casos y 254 fallecimientos, lo que supone una tasa de letalidad del 25,3%.

El actual brote de esta fiebre hemorrágica fue declarado el 15 de mayo. Casi todos los casos se concentran en la provincia de Ituri, en el noreste, una región asolada por conflictos y grupos armados.

En total, tres provincias se han visto afectadas: Ituri, Kivu del Norte y Kivu del Sur, donde viven alrededor de 15 millones de personas.

El virus también se ha extendido a la vecina Uganda, donde la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha registrado 20 casos y dos muertes. No obstante, el gobierno de Uganda afirmó a principios de este mes que la situación estaba "bajo control".

El brote está causado por la rara cepa Bundibugyo del virus, para la cual no existe vacuna ni tratamiento específico.

Las vacunas existentes contra el ébola, desarrolladas entre 2018 y 2019, solo son eficaces contra la cepa Zaire, que provocó en el pasado grandes epidemias.

La OMS ha declarado una emergencia de salud pública de importancia internacional y ha advertido de que la epidemia podría prolongarse varios meses.