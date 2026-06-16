El acuerdo entre EEUU e Irán deja sin resolver grandes preguntas sobre Líbano

El acuerdo entre Estados Unidos e Irán que busca poner fin a la guerra entre Israel y Hezbolá deja sin resolver muchos temas sobre Líbano, al no citar el retiro israelí de su territorio ni ordenar a Irán que cese su apoyo al movimiento chiita.

Bajo presión estadounidense, las autoridades libanesas han conversado con Israel para alcanzar un pacto separado que termine con las hostilidades. Pero Beirut parece haber quedado al margen con el anuncio sobre el conflicto regional.

Aquí una mirada al acuerdo y las dudas que levanta en Líbano:

- ¿Qué involucra el acuerdo? -

No se han divulgado los detalles de este memorando de entendimiento para terminar con la guerra desatada a finales de febrero en Oriente Medio, pero Irán y Pakistán, que actúa como mediador, han dicho que incluye a Líbano.

Hezbolá arrastró a ese país al conflicto regional el pasado 2 de marzo al lanzar cohetes contra Israel para vengar la muerte del entonces líder supremo iraní, Alí Jamenei, en los ataques israeloestadounidenses que desataron las hostilidades.

Israel respondió con bombardeos y una invasión terrestre que, según Beirut, ha matado más de 3.700 personas y desplazado a más de un millón.

Una fuente oficial dijo a la AFP que "Líbano no fue informado de los términos del acuerdo ni la duración del alto el fuego".

No obstante, el presidente del parlamento libanés, Nabih Berri, un aliado de Hezbolá, agradeció a Washington y Teherán por su "insistencia en incluir (...) una cláusula esencial y vinculante sobre el fin de la agresión israelí contra todo Líbano".

El canciller iraní, Abás Araqchi, reafirmó este martes que "tal vez la cuestión más importante" del acuerdo con Washington es "la declaración de un final inmediato y permanente de la guerra en todos los frentes, incluyendo Líbano".

Araqchi enfatizó que "poner fin" a las hostilidades en territorio libanés "es parte inseparable del fin completo de la guerra".

Incluso, amenazó con que "cualquier ataque militar por parte del régimen sionista contra Líbano, de ahora en adelante, y la ocupación continuada de territorios libaneses a partir de ahora serán considerados una violación del memorando de entendimiento".

Hezbolá no ha reivindicado en las últimas horas ningún enfrentamiento nuevo con Israel.

- ¿Retiro israelí? -

La información que circula sobre el pacto tampoco menciona nada sobre un retiro israelí del sur de Líbano. El ministro de Defensa del Estado hebreo, Israel Katz, afirmó el lunes que sus tropas permanecerían indefinidamente en el país vecino.

Karim Bitar, profesor de Oriente Medio en la universidad Sciences Po de París, señaló que "el acuerdo no parece involucrar a Israel, lo que en lo inmediato significa que no es parte" del arreglo.

Las fuerzas israelíes controlan una franja de territorio libanés a lo largo de su frontera.

"Decenas de miles de soldados israelíes" están en el sur de Líbano, donde ocupan posiciones fijas, según Bitar.

"Es la mayor invasión desde su retiro en 2000", agregó en referencia a la salida previa de Israel después de 20 años de ocupación.

Hezbolá dice que envió refuerzos al sur del río Litani, 20 kilómetros al norte de la frontera con Israel, tras el estallido de la guerra.

Bajo un acuerdo de 2024 que puso fin a un conflicto previo, el movimiento patrocinado por Teherán debía retirar a sus combatientes de esa zona.

- ¿Qué futuro aguarda a Hezbolá? -

Washington ha presionado a Líbano para que desarme a Hezbolá, pero el memorando de entendimiento alcanzo no hace referencia a los combatientes.

"Irán parece no haberse comprometido a poner fin a su apoyo y financiamiento a Hezbolá", según Bitar.

El experto militar Riad Kahwaji declaró que "Hezbolá no aceptará dejar las armas y la crisis se prolongará".

Anticipó que esto podría llevar a la inestabilidad política e incluso disturbios. "Especialmente ahora que Hezbolá considera que, a través de Irán, salió victorioso con este acuerdo", dijo.

- ¿Negociaciones Israel-Líbano? -

Líbano e Israel han sostenido conversaciones directas en Washington desde abril para poner fin a las hostilidades y separar a Líbano de la guerra regional.

Hay una nueva ronda programada para este mes.

El primer ministro libanés, Nawaf Salam, afirmó el lunes que su país redoblará los "esfuerzos" en las negociaciones de Washington "para asegurar el pleno retiro israelí".

"Líbano podría encontrarse nuevamente como chivo expiatorio que paga el precio tanto de la inexperiencia estadounidense como del cinismo iraní y la soberbia israelí", advirtió Bitar.