Ejecutan con inyección letal a un condenado en Florida por un asesinato en 1989

Un hombre condenado por asesinar a una mujer durante un robo fue ejecutado mediante inyección letal el martes en el estado de Florida, en el sureste de Estados Unidos.

La ejecución de Mark Geralds, de 58 años, ocurrió a las 18H15 locales (23H15 GMT) en la prisión estatal de Raiford después de que desistió de presentar recursos contra su condena.

Geralds fue condenado por el asesinato en 1989 de Tressa Pettibone, de 33 años, quien fue golpeada y apuñalada hasta la muerte en su hogar.

El hijo de ocho años de Pettibone encontró el cuerpo cuando regresó de la escuela.

Florida ha llevado a cabo 18 ejecuciones este año, más que cualquier otro estado de Estados Unidos. También se realizaron cinco ejecuciones en Alabama y Texas.

Tennessee tiene programada su tercera ejecución del año este jueves. Se trata de Harold Nichols, de 64 años, quien será ejecutado mediante inyección letal en una prisión estatal en Nashville por la violación y asesinato de Karen Pulley, de 20 años.

Este año se realizaron 45 ejecuciones en Estados Unidos, la cifra más alta desde 2010, cuando se registraron 46.

Además, 37 de las ejecuciones en 2025 han sido por inyección letal. Otras tres han sido por pelotón de fusilamiento y cinco por hipoxia de nitrógeno, que consiste en bombear ese gas a través de una máscara, lo que provoca asfixia.

El uso del gas nitrógeno como método de pena capital ha sido denunciado por expertos de las Naciones Unidas como cruel e inhumano.

La pena de muerte ha sido abolida en 23 de los 50 estados de Estados Unidos, mientras que otros tres (California, Oregón y Pensilvania) tienen moratorias vigentes.