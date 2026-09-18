EEUU y Polonia avanzan en el diálogo para instalar una base militar, dice Trump

El presidente Donald Trump afirmó el jueves que se habían logrado "grandes avances" para el establecimiento de una base militar de Estados Unidos en Polonia, después de que Varsovia dijera que dialogaba sobre el tema con Washington.

"Gracias al valiente liderazgo de mi amigo Karol Nawrocki, presidente de Polonia, se están logrando grandes avances hacia el establecimiento de una base del Ejército estadounidense en Polonia", dijo Trump en las redes sociales.

"Si esto sucede, la ubicación se anunciará muy pronto. Será un paso histórico para nuestra gran alianza entre Estados Unidos y Polonia", agregó.

Trump hizo este anuncio a pesar de que su gobierno inició una revisión formal de su presencia militar en Europa, lo que ha despertado temores entre los aliados de que podría reducir sus fuerzas en las naciones europeas.

Sin embargo, Polonia -que comparte frontera tanto con Ucrania como con Rusia en el flanco oriental de la OTAN y destina alrededor del 5% de su PIB a defensa- trabaja para reforzar la presencia estadounidense en su territorio.

"Estamos dispuestos a continuar nuestros esfuerzos para fortalecer nuestra cooperación en materia de defensa: de forma seria, responsable y siempre juntos", declaró Nawrocki en X.

"Puedo asegurarles que el gobierno polaco hará todo lo posible para ofrecer la mejor ubicación posible para la base del Ejército estadounidense", agregó.

Nawrocki es un aliado conservador de Trump y visitó la Casa Blanca el año pasado. Durante esa visita, Trump ofreció enviar más tropas estadounidenses a Polonia.

Actualmente, casi 10.000 soldados estadounidenses están desplegados en Polonia —país que también es miembro de la UE—, aunque casi exclusivamente bajo un régimen de rotación.

Washington ha criticado duramente a varios países europeos que no permitieron que las fuerzas estadounidenses utilizaran las bases de la OTAN en sus territorios en el marco de la guerra con Irán.

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, amenazó con reducir la contribución de su país al presupuesto de la alianza si ciertos Estados se negaban a cumplir los compromisos adquiridos el año pasado en la cumbre de la OTAN en La Haya.

En ese encuentro, los integrantes de la alianza atlántica se comprometieron a destinar, para 2035, al menos el 5% de su PIB a gastos de seguridad, incluido un 3,5% dedicado estrictamente a gastos militares.