EEUU vuelve a denegar la visa al líder palestino, Abás, para la Asamblea de la ONU

Estados Unidos denegó por segundo año la visa al presidente palestino Mahmud Abás para asistir la próxima semana a la Asamblea General de la ONU, según información del Departamento de Estado.

En un comunicado, la cancillería estadounidense justificó la medida que afecta al líder de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP), con el argumento de que la entidad no ha llevado a cabo las reformas que asumió con Estados Unidos y ha persistido en actividades "que comprometen las perspectivas de paz".

"Estados Unidos va a prolongar las sanciones que prohíben la concesión de visados a los miembros de la OLP y a los responsables de la Autoridad Palestina", indicó.

Una fuente próxima al caso confirmó a la AFP que la sanción también recaía en Abás.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de la Autoridad Palestina rechazó en un comunicado esta "decisión injustificada" y aseguró que "va en contra de los esfuerzos para restablecer la confianza y desarrollar las relaciones palestino-estadounidenses".

El año pasado, el gobierno de Donald Trump había tomado la misma medida contra el líder palestino, que se dirigió a la ONU por videoconferencia.

La asamblea votó por 152 votos a favor y 3 en contra volver a organizar ese método a distancia para poder escuchar al líder palestino.

Washington le reprocha a Abás incumplir "compromisos a favor de la paz en Oriente Medio" y le achaca "acciones" que apuntan a internacionalizar el conflicto israelí-palestino, especialmente a través de la Corte Penal Internacional (CPI) y de la Corte Internacional de Justicia (CIJ).

Según la Casa Blanca, la Autoridad Palestina "busca eludir las negociaciones" de paz al solicitar un reconocimiento unilateral y continúa pagando "asignaciones a terroristas" y glorificando "actos de terrorismo y a los terroristas en declaraciones públicas y en los libros de texto escolares".

Estados Unidos se desmarcó de numerosos países, entre ellos Francia, que el año pasado reconocieron en la ONU la existencia de un Estado de Palestina.

En total, 142 Estados miembros de la ONU respaldaron ese reconocimiento al término de la conferencia sobre la solución de dos Estados, copresidida por Francia y Arabia Saudita.