EEUU sanciona a entidades cubanas, incluido el ministerio de Turismo

Estados Unidos anunció este lunes nuevas sanciones contra varias entidades cubanas, incluido el Ministerio de Turismo, como parte de su campaña de presión económica contra la isla comunista.

Además del bloqueo al suministro de combustible impuesto en enero, que exacerbó la peor crisis económica y energética de Cuba en décadas, el gobierno del presidente Donald Trump desplegó en los últimos meses una ofensiva de sanciones contra dirigentes, empresas e instituciones de la isla.

Las nuevas medidas representan un nuevo revés para la presencia hotelera extranjera en Cuba.

Tras las sanciones de mayo contra el conglomerado militar cubano GAESA, varias cadenas internacionales dejaron de administrar hoteles operados junto a ese grupo para evitar restricciones estadounidenses, aunque algunas como las españolas Meliá e Iberostar mantuvieron establecimientos gestionados en asociación con el Ministerio de Turismo.

La inclusión ahora de ese ministerio en la lista de entidades sancionadas extiende la presión de Washington a operaciones que hasta el momento habían quedado al margen de esas medidas.

GAESA, que fue el objetivo principal de las amplias sanciones impuestas por Trump el 1 de mayo, ya ha empezado a desprenderse de activos para intentar escapar a la presión económica.

El Departamento de Estado estima que el conglomerado militar controla entre el 40% y el 70% de la economía de la isla.

Las nuevas sanciones alcanzan también a grupos civiles de apoyo al gobierno que Washington considera "instrumentos de la represión" utilizados para mantener el orden interno y el control social, como las Brigadas de Respuesta Rápida y la Asociación de Combatientes de la Revolución.

Washington extendió además las sanciones a varias empresas estatales de comercio exterior, incluidas entidades que intervienen en las operaciones de importación de combustible hacia Cuba.

Esta lista de sanciones implica que todas esas empresas no pueden entablar ningún tipo de relación económica con pares estadounidenses, ni acceder al sistema financiero en ese país.

Las "medidas coercitivas adicionales" son "manifestación fehaciente del propósito criminal y genocida con que gobernantes estadounidenses se empeñan en castigar" a la población del país, reaccionó en X el canciller cubano, Bruno Rodríguez.

En una visita a Panamá este lunes, Samuel Parker, alto funcionario del Departamento de Estado, advirtió a los bancos y empresas los "riesgos" que implica facilitar el flujo de dinero a Cuba.

El secretario de Estado, Marco Rubio, recordó el fin de semana el quinto aniversario de las protestas ciudadanas del 11 de julio de 2021 en Cuba, que se saldaron con miles de detenidos.

"Estados Unidos seguirá utilizando todas las herramientas a nuestro alcance tanto para hacer frente a las amenazas a la seguridad nacional que plantea el régimen comunista cubano, como para impulsar las reformas económicas y políticas que le den a Cuba un futuro mejor", advirtió Rubio.