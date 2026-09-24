EEUU reconoce ocho intentos de suicidio en el portaviones Lincoln

El gobierno de Estados Unidos reconoció ocho intentos de suicidio de militares estadounidenses durante el despliegue excepcionalmente prolongado del portaviones Abraham Lincoln en Oriente Medio para la guerra en Irán.

Los casos corresponden a tripulación del portaviones y el personal de los aviones y buques que lo acompañan, según dijo el secretario encargado de la Marina Hung Cao en una carta de respuesta a preguntas de la senadora demócrata Kirsten Gillibrand, que conoció la AFP.

"Desde el inicio del despliegue del Lincoln, ha habido un total de ocho intentos de suicidio", señala el responsable.

"No ha habido ningún suicidio a bordo durante este despliegue", subraya.

El secretario precisó que un "marinero cayó por la borda a comienzos de agosto" y "fue rescatado rápidamente y desembarcado del buque".

Otro "intentó arrojarse por la borda en marzo", pero sus "compañeros se lo impidieron" y "regresó a su puerto base", añadió.

Cao aseguró que el personal militar cuenta a bordo, entre otros recursos, con "cinco capellanes, un psicólogo, un trabajador social y un perro de apoyo emocional".

El portaaviones USS Abraham Lincoln fue desplegado desde hace más de diez meses, un tiempo inusualmente largo.

El buque y sus miles de marinos dejaron San Diego el 21 de noviembre de 2025 para una misión en el mar de China Meridional, antes de ser redirigidos hacia Oriente Medio en apoyo de la ofensiva conjunta de Estados Unidos e Israel contra Irán el 28 de febrero.

A comienzos de septiembre hizo una escala en Tailandia tras 286 días en el mar.

En agosto, legisladores y las familias de los militares alertaron sobre condiciones preocupantes para la tripulación, al denunciar intentos de suicidio, otros graves problemas de salud mental, escasez de alimentos y deficientes condiciones de higiene.

El presidente Donald Trump rechazó tajantemente entonces esas denuncias. El secretario de Defensa, Pete Hegseth, consideró que la situación había sido "caricaturizada".

No obstante, el portaviones fue relevado en Oriente Medio en ese mismo periodo.