EEUU designa a los Hermanos Musulmanes en Egipto, Líbano y Jordania como organizaciones terroristas

Estados Unidos designó el martes a las facciones de los Hermanos Musulmanes en Egipto, Líbano y Jordania como organizaciones terroristas extranjeras, un pedido de larga data de sus aliados árabes y los conservadores estadounidenses.

El presidente Donald Trump había firmado en noviembre un decreto para tomar medidas contra este movimiento panislámico, fundado en Egipto en 1928 y que desde entonces se ha extendido por todo el mundo árabe.

"Estas designaciones reflejan las primeras acciones de un esfuerzo continuo y sostenido para frustrar la violencia y la desestabilización provocadas por las filiales de los Hermanos Musulmanes dondequiera que ocurran", dijo el secretario de Estado, Marco Rubio, en un comunicado.

La medida implica el bloqueo de cualquier activo que los Hermanos Musulmanes tengan en Estados Unidos y penaliza toda transacción con la organización.

La rama de los Hermanos Musulmanes en Egipto prometió recurrir a las vías legales para impugnar la decisión y sostuvo que se opone a la violencia y que nunca amenazó a Estados Unidos.

"Esta designación está completamente alejada de la realidad y carece de fundamento. Es resultado de la presión extranjera sobre Estados Unidos, en particular de Emiratos Árabes Unidos e Israel, para que adopte políticas que sirvan a intereses ajenos en lugar de a los intereses del pueblo estadounidense", señaló el grupo en un comunicado publicado en redes sociales.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Egipto celebró la decisión estadounidense, por considerar que refleja "el peligro de este grupo y su ideología extremista".

La organización de los Hermanos Musulmanes ya fue designada como terrorista en algunos países, como Egipto y Arabia Saudita. Jordania la prohibió en abril pasado.