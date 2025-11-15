EEUU designa a grupos europeos Antifa en su lista de organizaciones terroristas

Estados Unidos anunció el jueves que designará como "organizaciones terroristas" a movimientos antifascistas y anarquistas de Alemania, Italia y Grecia, en el marco de la ofensiva liderada por el presidente Donald Trump contra el movimiento Antifa.

El mandatario estadounidense firmó en septiembre un decreto que clasifica oficialmente como una organización terrorista al movimiento Antifa, un día después de la ceremonia en homenaje al asesinado activista conservador Charlie Kirk.

La medida del jueves incluye a "Antifa Ost", con sede en Alemania, así como a otros tres grupos en Italia y Grecia, que serán considerados "organizaciones terroristas extranjeras a partir del 20 de noviembre", según un comunicado del secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio.

"Antifa Ost ha llevado a cabo numerosos ataques en Alemania contra personas percibidas como 'fascistas' (...) entre 2018 y 2023 y se le acusa de haber realizado ataques en Hungría en 2023", precisó el texto.

Hungría clasificó al movimiento Antifa como organización terrorista en septiembre pasado, siguiendo el ejemplo de Trump.

En cuanto a Italia y Grecia, Washington incluyó en esta lista a la alianza anarquista italiana FAI/FRI y dos grupos anarquistas griegos.

Antifa es un término abreviado para "antifascista" utilizado para describir grupos difusos de extrema izquierda, pero expertos dicen que se trata más de una ideología que de un grupo organizado.

Además, es un término frecuentemente mencionado por la derecha y la extrema derecha en relación con actos de violencia durante manifestaciones.

La inclusión en esta lista de Washington hace que los miembros de los grupos no puedan ingresar a Estados Unidos, se les congela cualquier activo que puedan tener en el país y convierte en un delito proporcionarles apoyo material.

El movimiento cobró notoriedad en Estados Unidos a partir del primer mandato de Trump (2017-2021). Recientemente, la ciudad de Portland, escenario de recientes manifestaciones contra la política migratoria de Trump, se ha convertido en epicentro de la ofensiva del gobierno republicano contra Antifa.