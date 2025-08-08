Dos turistas muertos y tráfico perturbado por fuertes vientos en Grecia

Dos turistas vietnamitas murieron en la isla griega de Milos en el mar Egeo, donde los fuertes vientos del viernes interrumpieron las conexiones marítimas con las islas en plena temporada de verano en uno de los destinos más visitados de Europa, informó la policía portuaria.

"Un hombre y una mujer fueron encontrados inconscientes en el mar" cerca de la playa de Sarakiniko en Milos, isla de las Cícladas, y "fueron trasladados al centro de salud local", indicó a la AFP un responsable de la policía portuaria griega.

"Eran turistas vietnamitas que formaban parte de un grupo en un crucero. La mujer cayó al agua y el hombre aparentemente intentó salvarla, ambos murieron", añadió sin dar más detalles sobre la causa de este accidente.

Los fuertes vientos que azotan el viernes Grecia han perturbado los viajes de decenas de miles de turistas que han quedado varados porque los ferris tuvieron que permanecer en el puerto y aumentaron además los riesgos de incendios.

Tras una reunión de emergencia, el Ministerio de Protección Civil declaró que las ráfagas de viento alcanzarían los 88 km/h, especialmente en el sur del mar Egeo, que incluye el mar de Creta.

Los puertos cerca de Atenas fueron cerrados al tráfico de ferris, con la excepción de los que sirven las islas cercanas al golfo Sarónico, como Hidra, Egina, Dokos y Spetses, impidiendo los desplazamientos de decenas de miles de turistas en pleno verano.

El observatorio nacional de Atenas advirtió por su parte que existe un "riesgo muy alto de incendios forestales debido al viento", especialmente en el este y el sur del país.

El alcalde de Atenas también cerró el Jardín Nacional el jueves después de que un árbol se cayera en una de las arterias comerciales más concurridas de la capital debido a los vientos.