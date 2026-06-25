Dos potentes terremotos dejan al menos 32 muertos, 700 heridos y devastación en Venezuela

Dos potentes terremotos casi consecutivos sacudieron el miércoles a Venezuela y provocaron al menos 32 muertos y más de 700 heridos, en medio de la destrucción de edificios y escenas de pánico en Caracas y otras partes del país, reportaron este jueves las autoridades.

Un primer sismo de magnitud 7,2 tuvo su epicentro 21 km al oeste de Morón, en el norte del país, a las 22H04 GMT (18H04 locales) y fue seguido casi un minuto después por otro más fuerte de 7,5 a unos kilómetros de distancia, indicó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) en la red social X.

Tal fue la potencia de estos terremotos que se sintieron hasta en Colombia, donde sonaron algunas alarmas, constató la AFP.

La Guaira, una ciudad a 40 minutos de Caracas y donde se encuentra el aeropuerto internacional de Maiquetía, es la zona más afectada por los movimientos sísmicos.

"No tenemos nada, ahorita no tenemos nada, ni siquiera fuerza, ni valor para meternos ahí, imagínate tú", dice a la AFP Larry Rojas, de 49 años, frente a un edificio derrumbado donde se encuentra su familia atrapada bajo los escombros.

La presidenta interina, Delcy Rodríguez, informó pasada la medianoche del miércoles que tiene "reportes de 32 fallecidos" y "más de 700 heridos", al señalar que aún no cuenta con datos de La Guaira.

"Hay decenas de edificios colapsados y estamos en este momento en labores muy arduas de rescate para salvar las vidas que Dios nos permita salvar", dijo la mandataria en un mensaje dirigido al país.

- "Hay gente viva" -

Las calles de La Guaira, ubicada en la costa, se encontraban a oscuras caída la noche, mientras la población pide ayuda y se moviliza para tratar de rescatar a las personas que quedaron atrapadas.

"Ahí hay gente viva y nadie viene a salvar", dijo una mujer que espera noticias de su hija que quedó sepultada entre un edificio de 12 pisos que se derrumbó por completo.

El gobierno interino decretó el estado de emergencia en todo el país ante la gravedad de los daños y declaró La Guaira como una "zona de desastre".

Varias zonas quedaron sin energía eléctrica. Muchas calles estaban llenas de vidrios caídos de las ventanas.

Los temblores también dañaron parte de las instalaciones del aeropuerto internacional de Maiquetía, que sirve a la capital venezolana.

La terminal aérea se encuentra cerrada "por graves daños en su infraestructura", precisó Rodríguez en su alocución.

Caracas cuenta, sin embargo, con el aeropuerto militar de La Carlota, ubicado en plena zona metropolitana.

En la capital, las escenas eran de destrucción y pánico, según una periodista de la AFP, que vio un inmueble de 22 plantas completamente destruido en la zona de Chacao, en el este de la ciudad.

Personas desde la calle gritaban los nombres de sus familiares y algunos voluntarios subían a los escombros. "Necesitamos linternas", pedía uno de ellos al caer la noche.

Afuera del centro comercial Sambil, también en Chacao, Heidi Romero, una comerciante de 42 años, se expresó asombrada por la magnitud de las sacudidas.

"No sé ni cuánto tiempo duró. Estaba en el último piso. De unos negocios se cayeron bastantes cosas. Salimos por las escaleras de emergencia, por ahí nos sacaron", dijo a la AFP.

"Se desprendieron las escaleras, se rajó toda la pared. Cayeron cosas del techo. Fue horrible", señaló Odalis Escalona, una empleada bancaria de 54 años.

- EEUU despliega ayuda -

El presidente estadounidense, Donald Trump, indicó que los dos terremotos causaron una "devastadora cantidad" de muertes en Venezuela, país al que ahora considera un aliado luego de ordenar la captura en una operación militar del derrocado mandatario Nicolás Maduro.

"Estaremos allí para nuestros nuevos y grandes amigos. Los primeros informes no son buenos", escribió el magnate republicano en X.

Siguiendo órdenes de Trump, el secretario de Estado, Marco Rubio, anunció posteriormente que Washington "está desplegando de inmediato equipos de búsqueda y rescate, recursos médicos y asistencia humanitaria a Venezuela".

Rodríguez informó posteriormente que mantuvo una conversación telefónica con Rubio, "quien ha expresado su solidaridad y apoyo hacia el pueblo venezolano en estos momentos difíciles".

La mayor parte de los países de América Latina, así como España, Italia, China e India, también manifestaron su solidaridad y ofrecieron ayuda.

- "20 réplicas" -

En diferentes puntos de Caracas se derrumbaron edificios, constataron periodistas de la AFP. Decenas de rescatistas trabajaban entre los escombros para buscar posibles sobrevivientes.

"Se han registrado 20 réplicas, es un hecho de graves consecuencias, (...) hay estados particularmente afectados", apuntó Delcy Rodríguez.

La líder opositora y nobel de la Paz, María Corina Machado, envió un mensaje de aliento.

"Mi corazón, mi abrazo infinito y mis oraciones están con cada hogar venezolano en estas horas de angustia", escribió en X Machado, quien se encuentra fuera de Venezuela desde noviembre.

El sismo se sintió con fuerza en los estados Trujillo, Carabobo, Miranda, y La Guaira, según el ministro del Interior, Diosdado Cabello.

Venezuela es sacudida por temblores con frecuencia. Los terremotos más fuertes en los tiempos recientes fueron los de Cariaco (noreste) en 1997, que causó 73 muertos, y el de Caracas en 1967, con 236 fallecidos.