Dos muertos por ataques en Rusia y Ucrania

Ataques rusos en el sur de Ucrania causaron la muerte de una mujer e hirieron a dos personas, entre ellas un niño, mientras que un hombre falleció en Rusia a causa de drones lanzados por Kiev, informaron este viernes las autoridades de ambos países.

"Durante la noche, los rusos atacaron el distrito de Zaporiyia. Llevaron a cabo dos ataques que destruyeron viviendas privadas", publicó en la plataforma de mensajería Telegram Ivan Fedorov, jefe de la administración militar regional.

Añadió que una mujer de 30 años falleció, mientras que un niño de 10 años y un hombre de 48 presentaron lesiones tras los bombardeos.

En Rusia, un hombre murió en un ataque con drones ucranianos en la región de Belgorod, fronteriza con Ucrania, informó el gobernador local, Viatcheslav Gladkov.

"En la localidad de Murom, un civil murió a raíz de un ataque con drones", escribió en Telegram.

Los negociadores ucranianos y estadounidenses se reunirán el sábado en Estados Unidos en un intento por reactivar las conversaciones de paz con Moscú, informó el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski.

Esos diálogos entre Rusia y Ucrania, impulsados por Washington, se han visto descarrilados por la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, que estalló el mes pasado.