Dos millones de personas asisten a misa del papa León XIV en Buenos Aires

Dos millones de personas asistieron este lunes en Buenos Aires a la misa más multitudinaria del pontificado de León XIV, quien defendió la vigencia de la familia cristiana como "un pilar entre las muchas precariedades de nuestra época".

La multitud se congregó en torno al Monumento a los Españoles en el barrio de Palermo para el primero de los tres encuentros masivos programados en la escala argentina de su viaje latinoamericano.

Al grito de "Olé olé León León" y agitando banderas argentinas y vaticanas, los fieles se agolparon formando un corredor de más de dos kilómetros sobre la anchísima avenida Del Libertador por el que pasó León en su papamóvil.

En su homilía, el enérgico pontífice de 71 años, que hace apenas tres semanas se sometió a una cirugía por un cáncer de pulmón, dijo que la familia cristiana "hoy más que nunca representa un pilar entre las muchas precariedades de nuestra época".

Además, llamó a los padres a transmitir la fe a sus hijos "con los gestos más sencillos" como "la bendición antes de comer, una oración antes de ir a dormir, el perdón y la escucha mutua".

Miles de personas hicieron fila desde la madrugada para estar entre los primeros en ingresar y ubicarse frente al vallado situado a unos 100 metros del escenario, constató la AFP.

- Millones -

A la misa asistieron unas dos millones de personas, informaron a la AFP fuentes del gobierno de la ciudad. La mayoría debió seguir la homilía a través de alguna de las 33 pantallas gigantes dispuestas por la organización en el predio.

Grupos de fieles llegaron en autobuses organizados por sus parroquias. En algunas esquinas, jóvenes con guitarras animaban la espera con cantos y palmas.

Cerca de los ingresos había carpas con ventas de souvenirs: camisetas, gorras, banderines y hasta alfajores y dulce de leche con el rostro del papa.

"Lo que más nos hace falta es unión, estamos tan divididos", dijo al borde del llanto Soledad Troncoso, una jubilada de 67 años que llegó desde Wilde, en la periferia sur, con su hermana y varios vecinos. "Que su palabra perdure, que traiga bendición a esta patria donde se sufre tanto".

Muchos viajaron desde más lejos, desde desde provincias como Misiones y Corrientes (noreste) o Chubut o Río Negro, en la Patagonia (sur).

"Queremos que traiga la gracia a esta América Latina tan sufriente. Él, que sigue los pasos de Francisco y ama a estos pueblos maltratados", dijo a la AFP Carolina Lontero, una enfermera jubilada de 63 años que llegó con un grupo de 64 personas desde Paraguay, en referencia al fallecido papa argentino.

- Discapacidad -

El pontífice hizo una primera parada durante la mañana en el Cottolengo Don Orione, una casa de caridad para personas con discapacidad en la periferia sur de Buenos Aires, en la que advirtió que el progreso de un país se mide por la inclusión de los más necesitados.

La institución aloja a 410 adultos con discapacidad. La gran mayoría no recibe visitas de familiares ni allegados.

"El progreso de una nación también se mide por la acogida que sabe dispensar a todas las personas con discapacidad y necesidades especiales", dijo el pontífice.

El presidente Javier Milei es criticado por las duras políticas de ajuste que afectan a esta población desde que asumió en diciembre de 2023.

Tras negociaciones en las que participó la Iglesia católica, el oficialismo y la oposición acordaron un proyecto para garantizar el financiamiento de las prestaciones. Diputados lo aprobó en octubre y aún debe votarse en el Senado.

En su discurso, León XIV defendió la dignidad de las personas con discapacidad: "Sus vidas no son un peso para la sociedad; son una bendición, porque ustedes pueden ayudarnos a no olvidar cuál es el fundamento de la dignidad de cada ser humano y lo que es realmente importante en la vida", dijo el papa.

Unas 3.000 personas asistieron a su encuentro en el Cottolengo, en la localidad de Claypole, y unas 100.000 se apostaron a ambos lados del camino que iba a recorrer para recibirlo, señalaron fuentes vaticanas en base a cifras de autoridades locales.

La agenda de la segunda jornada del papa en Argentina continuará con un encuentro con sindicalistas y representantes de movimientos sociales en la Universidad Católica Argentina en Buenos Aires.