Dos exdirigentes marroquíes condenados a 10 y 12 años de prisión en el caso "Escobar del Sahara"

El exdirector del club de fútbol Wydad Casablanca y el expresidente de una región de Marruecos fueron condenados este jueves a 10 y 12 años de prisión, en un amplio caso de tráfico de drogas conocido como "Escobar del Sahara", constató una periodista de la AFP.

Said Naciri y Abdennabi Bioui, respectivamente, estaban acusados de cargos como "posesión, comercialización y exportación de drogas", así como de delitos de "corrupción", "falsificación" y "uso de documentos falsos".

Este caso, que ha causado gran revuelo en el país africano, se desencadenó a raíz de las revelaciones de Ahmed Ben Brahim, apodado como el "Pablo Escobar del Sahara", un ciudadano maliense encarcelado en Marruecos desde 2019 en el marco de un proceso por narcotráfico internacional.

Es la primera vez en Marruecos que un juicio involucra a figuras políticas de primer plano en un caso de comercio de narcóticos.

En la Corte de Apelaciones de Casablanca, otro acusado fue absuelto, mientras que la lectura de las sentencias contra una veintena más no se pudo escuchar debido al llanto y los gritos de sus familiares.

Naciri y Bioui son ambos exdirigentes del partido Autenticidad y Modernidad (PAM, liberal), parte de la coalición de gobierno. Estaban detenidos desde finales de 2023.

Durante una audiencia el año pasado, Bioui había asegurado no tener "ningún vínculo con el tráfico de drogas" y acusó a Ahmed Ben Brahim de decir "mentiras".

El narcotraficante maliense fue el autor de la denuncia que dio inicio al proceso judicial.

Acusó a Naciri y Bioui de haberlo ayudado, a partir de 2013, a traficar drogas desde Marruecos hacia países del norte de África y del Sahel, y de haberlo despojado de una lujosa villa en Casablanca.