Dos exagentes demandan al director del FBI, alegando un despido por el caso Trump

Dos exagentes del FBI presentaron una demanda el jueves contra el director de la agencia, Kash Patel, alegando que fueron despedidos sumariamente porque trabajaron en una investigación sobre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Trump fue acusado de intentar revertir el resultado de las elecciones de 2020, que perdió contra Joe Biden, pero el caso fue archivado cuatro años después, siguiendo la política del Departamento de Justicia de no procesar a un presidente en funciones.

En la denuncia presentada el jueves ante un tribunal de Washington, los dos agentes alegan que Patel "dio por terminado su empleo en el FBI únicamente por su asignación a Arctic Frost", nombre interno en la agencia de la investigación sobre Trump, lo que, según afirmaron, viola sus derechos constitucionales.

Trump comentó en Truth Social en enero que los agentes del FBI que participaron en Arctic Frost eran "escoria" y "lunáticos radicales de izquierda", según la demanda.

Patel respondió a esa publicación diciendo que la agencia "encontró a los actores corruptos y dio por terminado su empleo el año pasado".

Los agentes tenían calificaciones "ejemplares" y nunca estuvieron sujetos a medidas disciplinarias hasta que fueron "despedidos sumariamente" por Patel entre finales de octubre y principios de noviembre, señalaron en su denuncia.

"Ninguna investigación interna, notificación ni audiencia precedió a sus despidos. Tampoco se presentó a los demandantes prueba alguna que supuestamente respaldara sus despidos ni se les dio la oportunidad de apelar", escribieron.

Añadieron que desempeñaron funciones menores o de apoyo en Arctic Frost.

El FBI no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

La fiscal general Pam Bondi, el FBI y el Departamento de Justicia también están nombrados como demandados.

Los demandantes piden al tribunal que los restituyera en sus puestos y que declare que la rescisión de su contratos violó sus derechos a la libertad de expresión y al debido proceso, amparados por la Constitución de Estados Unidos.