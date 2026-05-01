Dos adolescentes mueren en Rusia por un ataque ucraniano con dron

Un ataque ucraniano con un dron mató a dos adolescentes que circulaban en motocicleta en la región rusa de Bélgorod, fronteriza con Ucrania, informó a primera hora del viernes el gobernador regional, Viatcheslav Gladkov.

"En la aldea de Voltchia Alexandrovka, un dron de las fuerzas armadas ucranianas atacó deliberadamente una motocicleta en la que viajaban dos jóvenes de 18 y 15 años", escribió el funcionario en la plataforma de mensajería Telegram.

"Los jóvenes murieron en el lugar a causa de sus heridas", precisó.

Desde el inicio de su ofensiva en Ucrania en febrero de 2022, el peor conflicto en Europa desde la Segunda Guerra Mundial, Rusia bombardea regularmente todo el territorio ucraniano y, en particular, sus infraestructuras esenciales.

En represalia, Kiev apunta a instalaciones militares, aunque también a plantas de hidrocarburos, con el fin de reducir la capacidad de Moscú para financiar su esfuerzo bélico.

Las negociaciones mediadas por Estados Unidos no han dado resultado y se han estancado desde que Washington ha puesto toda su atención en la guerra que libra en Oriente Medio desde fines de febrero.