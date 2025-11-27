Dominicana permite a EEUU usar su aeropuerto en medio del operativo antidrogas en el Caribe

República Dominicana autorizó este miércoles a Estados Unidos a utilizar por tiempo limitado su principal aeropuerto y una base aérea para operaciones logísticas en medio del despliegue militar contra el narcotráfico en el Caribe.

El presidente Luis Abinader hizo el anuncio junto al jefe del Pentágono, Pete Hegseth, quien llegó el miércoles a Santo Domingo para hablar sobre el operativo antinarcóticos que su país dirige en el Caribe, cerca de las costas de Venezuela.

"Hemos acordado con los Estados Unidos a ampliar temporalmente la cooperación para reforzar la vigilancia aérea y marítima contra el narcotráfico", dijo Abinader tras reunirse con Hegseth.

"Y en ese marco, anuncio al país que hemos autorizado a los Estados Unidos, por un plazo limitado, el uso de espacios restringidos en la base aérea de San Isidro y en el Aeropuerto Internacional de las Américas para la operación logística de aviones de reabastecimiento de combustible, transporte de equipos y personal técnico", añadió.

Estados Unidos movilizó al Caribe al portaaviones más grande del mundo y desplegó buques de guerra y aviones caza con el argumento de combatir el narcotráfico, pero Venezuela denuncia que es un pretexto para derrocar al presidente Nicolás Maduro.

El despliegue se inició en agosto, poco después de que la Casa Blanca acusara a Maduro de liderar el Cartel de los Soles, clasificado el lunes como grupo terrorista. El mandatario venezolano niega los señalamientos.

-"Fuerza y acción rápida"-

Washington ha atacado a una veintena de lanchas de presuntos narcotraficantes desde septiembre, y ha matado a unas 83 personas.

"Quiero que quienes observan la explosión de las embarcaciones narcoterroristas entiendan que nos tomamos esta misión muy en serio", indicó por su parte Hegseth. "Totalmente en serio".

"Contamos con la mejor inteligencia, los mejores abogados y el mejor proceso para comprender, dentro de estas redes, de dónde vienen, adónde van, qué transportan y cuáles son sus intenciones", continuó.

Hegseth dijo que Estados Unidos está listo para "pasar a la ofensiva" y "cambiar la dinámica de toda la región". "Debemos enfrentar a los narcoterroristas y sus actividades ilegales con fuerza y rapidez. Ese es el único lenguaje que entienden: fuerza y acción rápida", enfatizó.

Ni Abinader ni Hegseth mencionaron a Venezuela en sus declaraciones.

La visita de Hegseth a Santo Domingo siguió a la del jefe del Estado Mayor estadounidense, Dan Caine, a Trinidad y Tobago el martes. El general también conversó con la primera ministra trinitense, Kamla Persad-Bissessar, sobre narcotráfico.

Persad-Bissessar dijo el martes a periodistas que durante su conversación con Caine tampoco se mencionó a Venezuela.

Tanto Dominicana como Trinidad son aliados de Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico. Santo Domingo, de hecho, ha anunciado varias incautaciones de drogas como parte de su colaboración con Washington.

- "Extinción del derecho" -

El presidente Donald Trump está enviando señales contradictorias sobre la posibilidad de ataques en territorio venezolano. Por un lado anunció que autorizó operaciones encubiertas de la CIA en Venezuela y por el otro asegura que está dispuesto a conversar con Maduro.

Expertos cuestionan la legalidad de los ataques llevados a cabo por Estados Unidos en el Caribe. El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, llamó la atención más temprano por estos bombardeos contra lanchas.

"Estamos a las puertas de la extinción absoluta del derecho internacional producto de estas acciones al margen de la ley", dijo Saab a periodistas. "Ya con la primera acción" el Consejo de Seguridad de la ONU debió evitar "que esto siga ocurriendo".