Detienen a un hombre armado en un campo de golf de Trump en EEUU

Un hombre armado fue detenido en el campo de golf del presidente Donald Trump en Los Ángeles dos días antes de la visita que realizó el mandatario estadounidense este martes, informaron autoridades.

El sospechoso, de 38 años e identificado como Jeanine John Taele, fue arrestado el domingo por la tarde en el campo de golf de Rancho Palos Verdes.

Agentes federales lo detectaron "caminando por los terrenos del campo de golf tomando fotografías y videos y aparentando vigilar las actividades de planificación de seguridad", señaló la oficina del alguacil en un comunicado.

Trump llegó en helicóptero al club de golf la noche del martes para asistir a una cena de recaudación de fondos organizada por el Comité Nacional Republicano.

Durante la detención, los agentes incautaron un cargador de 16 cartuchos que contenía munición de punta hueca en el bolsillo del pantalón del sospechoso, según el comunicado.

Los agentes registraron luego su vehículo y encontraron una pistola cargada con una bala en la recámara, junto con un cargador adicional cargado con munición de punta hueca.

Más tarde, investigadores del departamento del sheriff y de la unidad antiterrorista del FBI registraron la vivienda de Taele.

Allí encontraron un rifle de asalto, una pistola, un chaleco antibalas, cargadores de gran capacidad, munición, dos radios, así como "múltiples cuadernos que contenían afirmaciones preocupantes".

La fiscalía del condado de Los Ángeles aún debe decidir si presentar cargos contra el detenido.