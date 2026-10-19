Demócratas ven su "última gran oportunidad" de vencer en Texas, histórico bastión republicano

Los demócratas se juegan desde este lunes su "última gran oportunidad" de arrebatarle Texas a los republicanos, donde ven amenazado su dominio de tres décadas, en el inicio de las votaciones anticipadas para las elecciones de medio mandato de noviembre.

Desde temprano se formaron filas en un centro de votación de River Oaks, en Houston. Según un sondeo de ABC News, The Washington Post e Ipsos publicado el 17 de octubre, los demócratas aventajan por ocho puntos porcentuales a los republicanos en la intención de voto nacional para la Cámara de Representantes.

En la contienda por el escaño de Texas en el Senado, varios sondeos dan ventaja al demócrata y exmaestro James Talarico, de 37 años, frente al fiscal general texano Ken Paxton, de 63 años y aliado de Trump.

Además se espera una contienda ajustada entre Greg Abbott, quien busca un cuarto mandato consecutivo como gobernador, y la abogada Gina Hinojosa, de 52 años.

"Si no ganamos ahora, nunca nos dejarán estar tan cerca otra vez. Esta es nuestra última gran oportunidad. Los necesito", dijo Hinojosa a sus simpatizantes el domingo.

Hinojosa y Talarico forman parte de una nueva generación demócrata que busca atraer a independientes y votantes desencantados con Trump. Critican el alto costo de vida y la acumulación de riqueza en este estado petrolero y ganadero.

Los demócratas confían en recuperar el apoyo de los latinos, entre quienes Trump logró avances en 2024, en medio del creciente descontento ante las redadas contra inmigrantes, según sondeos.

La candidata dice querer recuperar el "sueño americano", en el que trabajar duro permitía tener vivienda y un buen vivir.

Pero en Texas "trabajamos más horas que la media nacional y tenemos el mayor número de personas sin seguro médico y el mayor número de personas que se quedan sin electricidad porque no pueden pagarla", aseguró.

Rose Mary Cuevas, de 64 años, vota republicano porque quiere "que [Trump] termine lo que dijo que iba a hacer". El presidente ha pedido que voten como si él estuviera participando.

Abbott, de 68 años, quien al igual que Paxton ha evitado los debates, le dijo a NBC que lo que ha "aprendido ganando elecciones para gobernador es ir a las comunidades (...) Yo soy quien escucha y no habla, ellos [demócratas] son los que hablan".

Paxton, absuelto por el Senado estatal en 2023 tras un juicio político por acusaciones de corrupción, ha impulsado acciones legales relacionadas con el voto, no muy lejos del propio Trump en las presidenciales que perdió frente a Joe Biden en 202.

El fiscal general para el distrito sur de Texas, Aaron Reitz, lanzó la advertencia este lunes. "No habrá administradores electorales corruptos (...) Si alguien viola la ley electoral federal, lo perseguiré y lo procesaré", aseguró.