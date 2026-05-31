De la Espriella, el abogado millonario que aspira a gobernar Colombia con "mano de hierro"

Un abogado millonario, de personalidad desparpajada y que hace campaña como "El Tigre" irrumpió en las presidenciales de Colombia. Abelardo de la Espriella sacó a la derecha tradicional de la contienda con un discurso antisistema y de desprecio por la izquierda.

Con 47 años, el abogado con propuestas de derecha aspira por primera vez a un cargo de elección popular tras años dedicado a defender a múltiples personalidades del país, incluidos paramilitares, narcotraficantes y estrellas de fútbol.

En un balotaje el 21 de junio enfrentará al senador izquierdista Iván Cepeda, aliado del presidente Gustavo Petro.

Practicante judeocristiano, caribeño y admirador de Donald Trump, De la Espriella dejó atrás su vida entre lujos en la ciudad italiana de Florencia. Radical contra el primer gobierno de izquierda del país, se presenta como un comerciante próspero: "Yo no soy un mercader de ilusiones, soy un empresario de realidades", dijo a la AFP en campaña.

Su objetivo: "que la empresa más importante del país, que es el Estado, sea manejada por gente que en su vida ha creado riqueza", dijo en su sede de campaña en Bogotá, un edificio custodiado por decenas de soldados, policías y escoltas. En la campaña denunció amenazas de muerte y daba discursos detrás de un cristal antibalas.

Para lograr su meta, se inspira en los mandatarios Donald Trump, Javier Milei y Nayib Bukele, pues cree que "la política necesita más empresarios y menos políticos".

Apuesta por sepultar el tribunal surgido del acuerdo de paz con la guerrilla de las FARC en 2016 y que juzga los peores crímenes del conflicto armado.

Cantante de ópera aficionado, suele vestir trajes impecables sin corbata y mocasines.

En la carrera electoral, le llueven cuestionamientos sobre el origen de su fortuna. Antes de aspirar a la presidencia, el abogado presumía en sus redes sociales de viajes en aviones privados, trajes de sastrería, sombreros y lentes oscuros de lujo.

Durante la carrera presidencial fue criticado por declaraciones tildadas de machistas y homofóbicas, que no afectaron sin embargo su popularidad.

- De la Espriella Style -

Padre de cuatro niños y amante del golf, asegura que tiene "los cojones" para gobernar con "mano de hierro" al país con mayor producción de cocaína del mundo.

"En mi gobierno, bandido que no se someta (a la justicia) será dado de baja", sostiene. Para combatir a las mafias quiere aliarse militarmente con Estados Unidos e Israel.

De la Espriella se presenta como una persona aguerrida, que llegó "tarde la repartición del miedo" y dispuesto a hacer un "sacrificio" por la "patria".

En varias de sus publicaciones en redes sociales, su figura se convierte en un felino de colmillos afilados gracias a la inteligencia artificial.

En algunas fotografías aparece fumando tabaco o promocionando sus negocios de vinos y rones. Además, tiene su propia marca de ropa llamada "De la Espriella Style".

Defiende el porte de armas, la reducción del tamaño del Estado en un 40% y quiere construir megacárceles en las que los presos estén a "diez pisos bajo tierra" alimentados "con pan y agua".

Hasta ahora, el abogado se ha desmarcado de la derecha tradicional capitaneada por el influyente Álvaro Uribe (2002-2010), cuya candidata naufragó en la primera vuelta.

En febrero afirmaba que tenía "una gran amistad" con el expresidente, con quien hablaba "casi todos los días". Pero cerca de las elecciones se enfrentó al partido de Uribe, considerado una pieza clave para derrotar a la izquierda en el balotaje.

- "Contrarrevolución cultural" -

De la Espriella sostiene que vive "acorde a los principios judeocristianos". Llegó a considerarse ateo, pero dice que vivió un proceso de transformación espiritual que lo llevó a acercarse a Dios.

Aunque constitucionalmente Colombia es un país laico, la religión tiene un fuerte peso electoral.

En la entrevista con la AFP, el candidato reiteró su deseo de realizar una "contrarrevolución cultural" a las ideas de izquierda para que el país pueda "regresar a Dios".

De la Espriella asegura que lleva "el colorido del Caribe", donde creció "al estilo de Tom Sawyer" pescando y jugando en el campo.

Aunque se desenvuelve con facilidad ante los medios, su forma de hablar despreocupada le ha causado problemas. En una ocasión aseguró que en Colombia se debía "destripar" a la izquierda, dichos por los que luego pidió perdón.

En otra entrevista contó que de joven se divertía amarrando pólvora a gatos para hacerlos volar por el aire, y sugirió que los animales morían. Posteriormente afirmó que se trataba de una broma.