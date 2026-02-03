Cuba y EEUU están en "comunicación" pero "no existe diálogo", dice el vicecanciller

Cuba y Estados Unidos están en "comunicación" y han intercambiado "mensajes", pero "no existe un diálogo" entre ambos países como aseguró el presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó este lunes el vicecanciller cubano, Carlos Fernández de Cossío.

"No existe un diálogo específicamente en estos momentos, pero sí ha habido intercambio de mensajes", dijo De Cossío en una entrevista con la AFP. "Sí es verdad que ha habido comunicaciones entre los dos gobiernos", apuntó.

Trump dijo el domingo que había iniciado conversaciones con autoridades de Cuba y que estimaba que culminarían en un acuerdo, una idea que repitió este lunes desde la Oficina Oval, mientras Washington presiona a la isla tras la detención del exmandatario de Venezuela Nicolás Maduro, el principal aliado de La Habana.

De Cossío reiteró la disposición de su país a dialogar con Washington.

"Un diálogo que sea serio, que sea responsable, que descanse en el derecho internacional, en el respeto a la igualdad soberana de nuestros Estados y que conduzca a una relación respetuosa entre los dos países", precisó.

Trump, que ya cortó el flujo de petróleo y la ayuda de Venezuela hacia Cuba, firmó el jueves una orden ejecutiva en la que amenaza con imponer aranceles a los países que le vendan crudo a la isla, al considerar que representa una "amenaza excepcional" a la seguridad nacional estadounidense.

Este lunes, Trump aseguró que México dejará de suministrar petróleo a Cuba.

Cuba "es una nación fallida. México va a dejar de enviarles petróleo", dijo el mandatario.

El domingo, la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, anunció su intención de enviar ayuda humanitaria a la isla y dijo que estaba trabajando en una forma de seguir enviándole petróleo.

Cuba enfrenta desde hace seis años una grave crisis económica, con escasez de todo tipo de productos y prolongados apagones, debido a los efectos combinados del endurecimiento de las sanciones estadounidenses, vigentes desde 1962, la baja productividad de su economía centralizada y el colapso del turismo.

A esta situación se suma el impacto del parón en el suministro de petróleo venezolano, lo que ha dejado a la isla comunista aún más vulnerable y ha profundizado la escasez de combustible y los apagones que en La Habana ya superan las 10 horas.

La Habana acusa a Washington de querer "asfixiar" su economía.

"Nos va a obligar a transitar por un periodo muy difícil que reclamará de nosotros un alto grado de creatividad, de estoicismo, de austeridad", dijo el vicecanciller cubano.

Sin embargo, subrayó que el país se ha venido "preparando" para escenarios que podrían "venir con el actual gobierno de Estados Unidos" y que "no es algo que nos agarra desprevenidos".