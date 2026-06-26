Crimea declara una situación de emergencia tras ataques ucranianos

Las autoridades de Crimea, anexada por Rusia, declararon este viernes una "situación de emergencia" en la región para hacer frente a los crecientes ataques ucranianos contra la península.

Se decidió "declarar una situación de emergencia a nivel regional en la República de Crimea y en la ciudad de Sebastopol" mediante decretos, indicó en Telegram el gobernador Serguéi Aksionov, nombrado por Moscú, un día después de que anunciara cortes de electricidad en toda Crimea a causa de los ataques.

La situación de emergencia permitirá "garantizar un funcionamiento estable" de la actividad en "todos los sectores", indicó Aksionov.

Kiev alega que sus ataques aéreos constituyen una respuesta en represalia por los bombardeos casi diarios de Rusia contra civiles ucranianos e infraestructura energética.

En un comunicado publicado el jueves, el gobernador señalaba que Crimea enfrenta "desafíos" y que "la situación del carburante es lo más difícil".

"No puedo decir exactamente cuánto tiempo tomará ni tampoco puedo explicar públicamente el plan de acción específico. Sin embargo, estamos actuando", dijo en un comunicado.

También admitió que el ejército ruso no está siendo capaz de proteger totalmente a la península.

"Desafortunadamente (...) no hay sistemas de defensa aérea en el mundo que sean absolutamente perfectos en términos de seguridad y eficacia", apuntó.

Rusia se apoderó y anexó Crimea en 2014, aunque la inmensa mayoría de países -incluyendo muchos de los aliados de Moscú- no reconocen esa acción.

Ucrania defiende que Crimea forma parte de su territorio.

Por su parte, Kiev suele atacar infraestructuras energéticas rusas para intentar privar a Moscú de los ingresos obtenidos de la venta de hidrocarburos, que se utilizan para financiar su ofensiva militar en Ucrania desde 2022.