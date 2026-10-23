Corea del Sur propone al Norte diálogos militares sobre su frontera

Corea del Sur propuso este viernes al Norte celebrar conversaciones militares para "confirmar de manera mutua la ubicación exacta" de su frontera y discutir el restablecimiento de las líneas de comunicación, después de que una explosión en la Zona Desmilitarizada (DMZ) tensara sus relaciones.

El gobierno surcoreano "propone formalmente celebrar conversaciones militares con Corea del Norte para confirmar de manera mutua la ubicación exacta de la Línea de Demarcación Militar (MDL) terrestre y discutir formas de restablecer la comunicación y prevenir enfrentamientos accidentales en las zonas fronterizas", aseguró a los periodistas el viceministro de Defensa, Kim Hong-cheol.

"También serían posibles conversaciones tripartitas en las que participe el Comando de Naciones Unidas", añadió su cartera.

Kim precisó que las "fechas y los lugares específicos podrían discutirse a través de Panmunjom", una aldea histórica en la DMZ en la que suelen negociar las Coreas.

Seúl y Pyongyang siguen técnicamente en guerra, ya que el conflicto coreano terminó en 1953 con un alto al fuego y no con un tratado de paz.

La línea de demarcación bilateral, que a menudo atraviesa zonas remotas de montañas y vegetación densa, no está delimitada con precisión, lo que da lugar a divergencias de interpretación entre ambas partes.

El viceministro agregó que "esperan una respuesta positiva de Corea del Norte" a su propuesta.

Pyongyang ha rechazado las acusaciones de que estuvo detrás de una explosión que hirió a tres soldados surcoreanos el mes pasado dentro de la DMZ, una zona de amortiguación fuertemente minada que ha dividido ambos países desde el armisticio.