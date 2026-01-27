Corea del Norte dispara misiles balísticos hacia el mar de Japón

Corea del Norte lanzó al menos dos misiles balísticos hacia el mar de Japón este martes, informaron Tokio y Seúl, un día después de que un funcionario estadounidense de visita en el Sur elogiara a este país como un "aliado modelo".

Pionyang ha aumentado significativamente sus ensayos con misiles en los últimos años, con el objetivo, según analistas, de mejorar la precisión de sus capacidades de ataque, desafiar a Washington y a Seúl, y probar armas antes de exportarlas a su socio clave, Rusia.

La guardia costera japonesa, citando al Ministerio de Defensa, aseguró que había detectado dos misiles balísticos lanzados hacia el mar de Japón.

La agencia de noticias japonesa Jiji Press reportó que los dos proyectiles cayeron fuera de la zona económica exclusiva del país, citando también fuentes de la cartera de Defensa.

El Estado Mayor Conjunto de Corea del Sur aseguró asimismo que había detectado varios misiles balísticos lanzados por el Norte hacia lo que Seúl denomina el mar del Este.

Esta prueba es la segunda de Pyongyang en lo que va de mes, tras una salva de proyectiles lanzados horas antes de que el presidente surcoreano, Lee Jae-myung, se dirigiera a China para asistir a una cumbre.

Se produce, además, un día después de la visita de alto nivel a Seúl del número tres del Pentágono, Elbridge Colby, quien elogió a Corea del Sur como un "aliado modelo".

Tras la Guerra de Corea (1950-1953), Washington sigue teniendo 28.500 soldados estacionados en Corea del Sur como medida disuasoria contra el Norte, dotado con armas nucleares.

Pionyang denuncia habitualmente las maniobras militares conjuntas de Washington y Seúl como ensayos para una invasión.

El mes pasado, el líder norcoreano, Kim Jong Un, criticó duramente la iniciativa de Seúl de desarrollar sus propios submarinos de propulsión nuclear con Estados Unidos, calificándola de "amenaza" que "debe ser contrarrestada".