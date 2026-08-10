Controlan el incendio que arrasó el sureste de Francia durante 18 días

El incendio declarado a finales de julio en el sureste de Francia está "contenido" después de 18 días de movilización de los bomberos, anunció el viernes la prefectura regional.

"El incendio de Gros Bessillon se declara oficialmente contenido", indicó la entidad sobre este incendio que arrasó 6.300 hectáreas, y amenazó a varias localidades de la región del Var.

"Harán falta aún varios días antes de poder controlarlo y luego extinguirlo definitivamente", matizaron las autoridades.

El incendio se declaró por primera vez el 21 de julio en un campo y arrasó unos 4.500 hectáreas, obligando a evacuar unas 5.000 personas. Después se detectó un reinicio el 31 de julio.