Un militante británico de extrema derecha, Daniel Thomas, alias Danny Tommo, fue condenado el viernes a 15 meses de prisión por acuchillar una lancha neumática que había sido utilizada para transportar migrantes a través del canal de la Mancha.

Este hombre de 37 años, cercano a otro activista de extrema derecha, Tommy Robinson, cuyo nombre real es Stephen Yaxley-Lennon, es el fundador del grupo antiinmigración "Patriot Platform".

El 22 de septiembre, Thomas salió en una lancha motora para llevar a cabo una acción contra la inmigración en el canal de la Mancha.

El activista de extrema derecha se grabó para su canal de YouTube mientras perseguía una embarcación con migrantes y llamaba a sus simpatizantes a concentrarse para protestar contra su llegada.

En el vídeo se le veía acercarse a una lancha neumática y asestarle varias cuchilladas para perforar el casco, mientras un rescatista todavía permanecía a bordo.

Al mismo tiempo, al activista de extrema derecha se le oía gritar: "Esto es Inglaterra, ya no es Francia".

Daniel Thomas fue condenado por daños intencionados por el tribunal de Portsmouth, en el sur de Inglaterra, donde compareció por videoconferencia desde la prisión en la que se encuentra.

La acción del activista constituyó "una perturbación deliberada de las actividades" de los guardacostas y los equipos de rescate, declaró el juez James Newton-Price.

Los guardacostas y los equipos de rescate "realizan un trabajo necesario, extremadamente delicado y difícil, que no debería verse entorpecido por alguien que busca notoriedad acuchillando una embarcación", añadió el magistrado.

Los hechos se produjeron cuando Daniel Thomas se encontraba en libertad bajo fianza por otros casos y después fue puesto en prisión preventiva.

El activista deberá comparecer en junio de 2027 por varios delitos, entre ellos haber accedido a una zona restringida de un centro de acogida y tramitación de migrantes en Dover, en el sur de Inglaterra, el pasado 31 de marzo.

Thomas, padre de cuatro hijos, trabajador de la construcción especializado en tejados, ha ganado notoriedad en los últimos meses tras organizar manifestaciones contra la inmigración, que reunieron a cientos de hombres enmascarados y vestidos de negro.

El activista ya había sido condenado en 2018 a dos años de prisión por tentativa de secuestro.