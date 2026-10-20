Comparece sospechoso de herir gravemente a legisladora australiana con un auto

El hombre acusado de haber herido de gravedad a la legisladora australiana Helen Haines en un presunto ataque compareció ante el tribunal este miércoles, en medio de advertencias de las autoridades sobre el aumento de la polarización debido al extremismo en línea.

Haines se encuentra en "condición crítica pero estable" en un hospital de Melbourne después de haber sido atropellada el lunes por un auto cerca de su oficina en la localidad de Wangaratta, más de 200 kilómetros al noreste de la capital del estado de Victoria, informó la policía.

Medios locales informaron que fue sometida a una cirugía, perdió una de sus piernas y lucha por conservar la otra.

La policía acusó a Brendan Nugent, de 43 años, de conducción peligrosa con resultado de lesiones graves, de causar intencionalmente lesiones graves y del delito federal de agredir a un funcionario, que conlleva una pena máxima de 10 años de prisión.

El hombre fue presentado ante un juzgado de Wangaratta, constató un periodista de la AFP.

La cadena nacional ABC reportó que Nugent no solicitó la libertad bajo fianza y que su próxima audiencia está programada para el 4 de febrero.

El presunto ataque ha desatado una reflexión profunda en un país donde la violencia política es poco común, pero donde la policía ha documentado un aumento constante de amenazas y agresiones dirigidas contra funcionarios electos en los últimos años.

El motivo del incidente que involucra a Haines sigue sin conocerse y las autoridades se han negado a especular mientras investigan.

Sin embargo, la policía dijo el miércoles que estaba examinando todas las hipótesis, entre ellas que el agresor tuviera opiniones radicales antigubernamentales.