Colombia fue el país más mortífero para los ambientalistas en 2024

Casi 150 activistas medioambientales fueron asesinados o desaparecidos en el mundo en 2024 y Colombia volvió a ser el país más peligroso para los defensores del planeta con casi un tercio de las víctimas, afirmó la ONG Global Witness en un informe publicado el martes.

El país sudamericano registró 48 asesinatos o desapariciones en medio de una cruzada violenta entre distintos grupos ilegales que se disputan el control de lucrativas actividades extractivistas como la minería ilegal.

Por tercer año consecutivo Colombia es el país de mayor riesgo para estos activistas, según la oenegé.

"Durante años he sido amenazada, intimidada y objeto de seguimientos constantes", afirma en el informe la activista colombiana Jani Silva, líder social y campesina en la región selvática del Putumayo (suroeste), muy azotada por la violencia.

"He tenido que mudarme en numerosas ocasiones tras enterarme de un complot para asesinarme", agrega la mujer que lleva 11 años bajo medidas de protección estatales, lo que dificulta su activismo.

América Latina fue la zona con más asesinatos y desapariciones en 2024, con el 82% de todos los casos. Guatemala ocupó el segundo lugar en la lista con 20 asesinatos y desapariciones forzadas, seguida de México con 19, Brasil con 12 y Filipinas con ocho.

- "Débil presencia estatal" -

Aunque el informe no indica los motivos concretos de las agresiones, señala la incursión de actores gubernamentales, corporativos o del crimen organizado que tratan de controlar, invadir o explotar los territorios.

Las víctimas pueden ser pequeños agricultores, indígenas, periodistas, abogados, guardabosques y otras personas que participan en los esfuerzos por proteger la tierra de invasores y otros daños, como la ganadería o la minería.

En el caso de Colombia la cifra de asesinatos disminuyó respecto a los 79 de 2023, pero la organización advierte sobre el gran riesgo persistente. Denuncia la falta de protección gubernamental y el miedo de estos activistas a denunciar.

"La débil presencia estatal en regiones anteriormente controladas por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) ha sido explotada por el crimen organizado y grupos armados que buscan financiar sus operaciones a través de economías ilegales", señala la organización.

Entre los muertos, 20 eran agricultores y 19 indígenas. Además del homicidio, enfrentan otro tipo de violencias como el acoso y la persecución judicial por parte de empresas extractivistas.

La minería e industrias extractivas fueron el sector más letal en 2024, con 29 ataques contra defensores.

- "Intrusión" minera y petrolera -

La activista Silva ha sido amenazada por su participación en proyectos como la creación de la Zona de Reserva Campesina Perla Amazónica, dedicada a la preservación de la biodiversidad.

"Llevo mucho tiempo oponiendo resistencia a la intrusión de las empresas mineras y petroleras, así como a los grupos armados que intentan controlar nuestros territorios y los corredores del narcotráfico del suroeste de Colombia", dice, citada en el informe.

El gobierno otorgó medidas de seguridad a más de 4.000 personas solo en 2024, la mayor cifra del mundo, aunque solo representa el 31% de las solicitudes recibidas.

Los números récord de plantación de cultivos ilícitos, con 253.000 hectáreas según Naciones Unidas en 2023, y el estancamiento de los diálogos de paz del gobierno izquierdista de Gustavo Petro con los grupos armados aumentan los peligros para los ambientalistas.

La actual vicepresidenta, Francia Márquez, galardonada en 2018 con el Premio Goldman -considerado el Nobel del medioambiente-, ha sido víctima ella misma de múltiples ataques y amenazas antes de su llegada al poder.

En 2019 sobrevivió a un atentado con granadas y ráfagas de fusil por defender el agua de las comunidades negras frente a la minería.