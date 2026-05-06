Cinco muertos en ataques contra presuntas narcolanchas en aguas de América Latina, dice el Pentágono

Estados Unidos informó el miércoles que mató a cinco personas en dos ataques contra presuntas embarcaciones del narcotráfico en aguas de América Latina en los últimos dos días, elevando el saldo de muertos en este tipo de operaciones a al menos 190.

En un comunicado en X, el Comando Sur señaló que una de las embarcaciones "transitaba por rutas de narcotráfico conocidas (...) y se encontraba involucrada en operaciones de narcotráfico".

"Tres narcoterroristas de sexo masculino murieron durante esta acción", añadió.

Este último ataque se produce tras una ofensiva similar llevada a cabo el lunes en el Caribe, en la que murieron dos personas, según el Comando Sur.

Washington justifica estas operaciones como ataques a grupos "narcoterroristas", pero no aporta pruebas contundentes que permitan afirmar que los barcos atacados estaban efectivamente implicados en actividades de tráfico.

Expertos en derecho internacional y grupos de derechos humanos dicen que los ataques probablemente equivalen a "ejecuciones extrajudiciales", pues aparentemente apuntan contra civiles que no representan una amenaza inmediata para Estados Unidos.

El gobierno de Donald Trump invoca los mismos procedimientos que administraciones anteriores utilizaron durante años en países como Yemen o Somalia para acabar con presuntos terroristas, sin dar más detalles.