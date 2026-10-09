Cinco muertos al derrumbarse parcialmente un edificio en Estambul

Tres niños y dos adultos murieron al derrumbarse en Estambul los tres primeros pisos de un edificio de siete, anunció este viernes la oficina del gobernador local.

"Las operaciones de búsqueda y rescate en la zona sepultada bajo los escombros (...) finalizaron tras el descubrimiento del cuerpo de la última víctima", precisó.

Entre los muertos figuran dos niñas de 5 y 10 años y un niño de 12.

Nueve personas fueron rescatadas con vida de entre los escombros, desde que se produjo el derrumbe el jueves por la mañana.

Los cuatro pisos superiores del edificio, situado en la orilla asiática de Estambul, quedaron apoyados sobre los escombros de los tres primeros.

"El edificio fue construido en 1987. El sótano, la planta baja y los dos pisos superiores se construyeron de acuerdo con las normas de la época, pero posteriormente se añadieron pisos adicionales", explicó a los periodistas el vicealcalde de Estambul, Nuri Aslan.

Cincuenta y cinco personas que vivían en edificios cercanos fueron evacuadas por razones de seguridad, según la oficina del gobernador.

Citada por los medios turcos, la responsable de una tienda de textiles situada en la entrada del edificio dijo haber notado desde abril grietas en las paredes.

Más de 1.200 edificios en Estambul podrían colapsar en cualquier momento por no haber respetado las normas de construcción o por el uso de materiales de baja calidad, según los medios locales.