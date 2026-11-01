Cientos marchan en México a un año del asesinato de un popular alcalde

Cientos de habitantes de la ciudad mexicana de Uruapan marcharon este domingo y exigieron justicia, al conmemorar un año del asesinato de su alcalde, un político opositor que había ganado popularidad por su lucha contra el crimen organizado.

Carlos Manzo fue ultimado mientras estaba en la calle con su familia en plena celebración del Día de Muertos. Tenía 40 años.

Las investigaciones apuntan a que el crimen fue obra del poderoso Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Su muerte estremeció a México. El alcalde era popular por su combate a las mafias en Uruapan, en el estado de Michoacán (oeste), y por reclamar el apoyo al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum en su lucha contra el crimen.

“¡Fuera Morena!”, fue uno de los gritos repetidos por los manifestantes en referencia al partido político de Sheinbaum, que también gobierna Michoacán, según observó un periodista de la AFP.

Los seguidores de Manzo critican al gobierno por haber desoído los pedidos de apoyo de su líder.

La marcha fue encabezada por Grecia Quiroz, viuda de Manzo y su sucesora en la alcaldía, cuya popularidad la perfila como potencial candidata independiente a la gobernación de Michoacán.

“Carlos decía que en esta lucha existían tres caminos: la muerte, la cárcel y el éxito”, dijo Quiroz en un discurso al cierre de la manifestación.

Antes del discurso y entre lágrimas, la alcaldesa develó una estatua de Manzo con el puño en alto en la plaza donde fue asesinado. La efigie incluye una placa con la frase “ni un paso atrás”.

Uruapan está ubicada en el centro de una rica región agroexportadora que envía aguacate y frutas a Estados Unidos. Sus productores son blanco de extorsión de bandas como el CJNG y la Familia Michoacana.

Bandas de músicos tocaron alegres melodías regionales que eran de las favoritas de Manzo durante sus actos políticos, mientras comerciantes vendían mantas y globos con su rostro.

También ofrecieron los tradicionales sombreros de ala ancha que solía usar. Este accesorio se convirtió en su emblema: bautizó al grupo político que fundó como Movimiento del Sombrero.