Cerca de la mitad de los niños del mundo están expuestos a riesgos climáticos: UNICEF

Más de 1.000 millones de niños se enfrentan al menos a tres peligros climáticos paralelos, advirtió la Unicef el lunes en un reporte.

La agencia de la ONU cruzó la información de dónde viven cerca de 2.400 millones de niños con la distribución geográfica de los ocho impactos climáticos más comunes.

Se trata de inundaciones costeras y fluviales, sequías, tormentas tropicales, olas de calor, calor extremo, incendios forestales y tormentas de arena.

El informe se enfocó en unos 1.100 millones de niños expuestos a por lo menos tres de esos riesgos. Según Unicef, la cantidad de afectados ha aumentado de manera importante en los últimos 20 años.

"Los niños están en la primera línea del impacto del cambio climático", señaló Catherine Russell, directora ejecutiva de Unicef.

Casi todos los niños, unos 2.300 millones, están expuestos como mínimo a uno de los fenómenos. Y 123.000 están expuestos a siete o más, de los que 46.000 están en Birmania.

"Vemos algunos puntos críticos (...) se concentra bastante en África subsahariana y en partes del sur de Asia", dijo a la AFP Tom Slaymaker, uno de los autores del informe.

Además, países con grandes poblaciones infantiles, como Bangladesh, India, Nigeria y Pakistán, están en la cabeza de la lista por el número de niños expuestos a tres o más peligros.

Por otro lado, los impactos son frecuentemente exacerbados por la incapacidad de los gobiernos para hacer frente al cambio climático.

Chad, por ejemplo, enfrenta crisis humanitarias con acceso limitado al agua, la electricidad y los alimentos. De acuerdo con el informe, más del 95% de los niños en ese país están expuestos a por lo menos tres de los peligros, una de las proporciones más altas en el mundo.

Los niños se ven expuestos a estos peligros en todas partes, tanto en los países pobres como en los más ricos. "Pero no son iguales ante los riesgos", apuntó Slaymaker.

Unicef destacó la mayor "vulnerabilidad" de los niños dependiendo de su acceso a algunos servicios básicos, como salud, alimentación, agua, educación y protección.

La agencia de la ONU publica el estudio para ayudar a los Estados en su preparación ante el agravamiento previsto del impacto del calentamiento global.