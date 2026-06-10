Capturan al presunto sicario de un periodista asesinado en Colombia

La policía capturó este martes al presunto sicario de un periodista asesinado el fin de semana en Colombia, el segundo crimen de este tipo en el país en el último mes.

Cristian Herrera fue brutamente baleado desde una motocicleta el sábado en la ciudad de Cúcuta, fronteriza con Venezuela, y a pocas semanas del balotaje presidencial del 21 de junio.

Las investigaciones señalan a alias "Demonio" como "autor material" del asesinato del comunicador en medio de la peor ola de violencia de la última década en el país.

"Este individuo estaría vinculado a actividades relacionadas con homicidios y hurtos", dice un comunicado policial.

También detuvieron a otras dos personas por la coordinación del crimen y, según la policía, todas forman parte de un "grupo de delincuencia común".

Herrera trabajaba para la ONG Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) e investigaba temas de impunidad, crimen organizado y corrupción. El organismo registró constantes amenazas y 17 ataques en su contra desde 2014.

Familiares y seres queridos del periodista lo despidieron el lunes en un sentido funeral vestidos de blanco.

Colombia es uno de los países más peligrosos de la región para los periodistas, según Reporteros Sin Fronteras (RSF).

Al menos 170 comunicadores han sido asesinados en el país desde 1977, según datos de la FLIP.

En plena campaña presidencial, los grupos armados siembran el terror con atentados, asesinatos y secuestros en el país.

El periodista Mateo Pérez fue asesinado en mayo por rebeldes disidentes de la guerrilla de las FARC mientras hacía un reportaje en Antioquia (noroeste), región disputada por las rentas de la minería ilegal.