Campos do Jordão: próxima sede del Premio Pasaporte Abierto

La 12.ª edición del Premio Internacional Pasaporte Abierto se realizará en Campos do Jordão, Brasil, del 23 al 30 de noviembre de 2026.

El anuncio se produjo en el marco de la 11.ª edición del premio, celebrada el 30 de enero en la Ciudad de Panamá.

El evento reunió a periodistas, comunicadores, instituciones y referentes del turismo de distintos países, y la revelación de la nueva sede fue presentada como uno de los momentos institucionales más relevantes de la jornada.

Esta confirmación marca el inicio de una nueva etapa para el galardón, reafirmando su carácter itinerante y su proyección internacional.

Durante su intervención, Carmola Cândido, representante del destino, destacó la importancia de que ciudad brasileña del Estado de São Paulo sea anfitriona de un evento de tal alcance vinculado al periodismo turístico.

Asimismo, subrayó el compromiso de la ciudad con el desarrollo del sector, la identidad local y la articulación entre comunicación y territorio.Desde la Organización Mundial de Periodismo Turístico (OMPT) se remarcó que la elección de Campos do Jordão responde a su posicionamiento como uno de los destinos más emblemáticos de Brasil, así como a su trayectoria en la promoción de un turismo responsable y estratégico.

La 12.ª edición contará con una semana de actividades que incluirán la ceremonia de premiación, encuentros institucionales y espacios de intercambio profesional.

Con fechas confirmadas, la próxima entrega del Premio Internacional Pasaporte Abierto se proyecta como una instancia clave para continuar fortaleciendo el periodismo turístico y el vínculo entre destinos, comunicadores y comunidades.