Cadena perpetua para el autor de un atentado contra un mercadillo navideño en Alemania

Un tribunal alemán condenó este viernes a cadena perpetua a un saudí, que mató a seis personas e hirió a más de 300 al embestir con un voluminoso vehículo contra un mercadillo navideño en la ciudad de Magdeburgo a fines de 2024.

El tribunal de Magdeburgo destacó la especial gravedad del crimen de Taleb Jawad al Abdulmohsen, lo que hace muy difícil una liberación anticipada.

El reo, un psiquiatra saudita de 51 años, escuchó la pena esposado en un cubículo de una sala construida especialmente para este proceso.

El 20 de diciembre de 2024, embistió con un BMW X3, un vehículo de tipo SUV compacto de más de 340 caballos, contra la plaza del Mercado Viejo de Magdeburgo, en el este de Alemania.

El mercadillo estaba muy concurrido aquel viernes, y el vehículo habría alcanzado una velocidad cercana a los 50 km/h.

Un niño de nueve años y cinco mujeres de entre 45 y 75 años murieron, y más de 300 resultaron heridas.

El ataque atizó el debate sobre la inmigración en Alemania, si bien las autoridades alemanas destacaron el perfil "islamófobo" de Taleb Jawad al Abdulmohsen, que en redes sociales se mostró hostil al islam y manifestó su simpatía por el partido ultraderechista Alternativa por Alemania.

El condenado llegó a Alemania como refugiado en 2006, y en una ocasión había sido multado por amenazas.

El reo sostenía que las autoridades alemanas no protegían lo suficiente a los sauditas que huyen de su país por razones religiosas o políticas, y que en cambio se mostraban muy generosas con los refugiados musulmanes de Oriente Medio.

Durante los ocho meses de proceso, el acusado hizo comentarios confusos, teñidos puntualmente de teorías de la conspiración, y observó una huelga de hambre.

Reconoció haber planificado el ataque y conducido el coche, que había alquilado. Sin embargo negó haber atropellado intencionadamente a la gente que asistía al mercadillo.

El reo no mostró "ningún remordimiento", destacó el fiscal Matthias Böttcher.

Un psiquiatra le diagnosticó un trastorno narcisista de la personalidad, pero el peritaje dictaminó que era penalmente responsable.