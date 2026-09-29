Burnham propondrá "diferentes opciones" para las relaciones del Reino Unido con la UE

El primer ministro británico, Andy Burnham, afirmó este martes durante el congreso anual del Partido Laborista, que expondrá "diferentes opciones" para las relaciones con la Unión Europea, y consideró que "el brexit ha causado más perjuicios que beneficios".

El mandatario indicó que presentaría esas alternativas durante una cumbre que el Reino Unido debe mantener con la Unión Europea (UE), para la que aún no hay fecha definitiva. En un principio, debía celebrarse el 22 de julio, pero fue pospuesta a raíz del cambio del primer ministro en junio, cuando el laborista Keir Starmer dejó el poder.

"El brexit ha causado más perjuicios que beneficios. Necesitamos recuperar un mayor nivel de crecimiento y prosperidad para Reino Unido", declaró Burnham en su primer discurso como líder de los laboristas, en la penúltima jornada del congreso de la formación, en Liverpool.

"No podremos ofrecer a Reino Unido el rumbo claro que necesita para el resto de este siglo hasta que decidamos cuál será nuestra relación a largo plazo con quien sigue siendo nuestro mayor mercado", añadió.

Burnham, que asumió el poder como líder laborista y primer ministro tras la dimisión de Starmer, se comprometió a presentar propuestas sobre la relación a largo plazo de Reino Unido con la UE.

"Aprovecharé la oportunidad que ofrece la cumbre (UE-Reino Unido) para exponer al país lo que considero que son las diferentes opciones para la relación a largo plazo con nuestros socios europeos", señaló.

"Hay diferentes opciones. Y veré si podemos alcanzar un consenso en torno a una de ellas, que nos aporte claridad sobre nuestra posición y sobre el futuro del continente en el que vivimos", explicó.

Asimismo, el dirigente se comprometió a aumentar el control público sobre la vivienda, el agua y la energía, prometiendo revertir décadas de privatizaciones.

"Reino Unido lleva mucho tiempo siguiendo el camino equivocado", afirmó ante los delegados del partido, argumentando que la desindustrialización, la desregulación, la austeridad, el brexit y otros factores habían "dejado a la gente desprotegida".

"La verdad es la siguiente: cuando renunciamos al control público, dejamos a la gente desprotegida. El apoyo tanto a los jóvenes como a las personas mayores fue desmantelándose progresivamente, y hoy el país está pagando el precio a una escala considerable", añadió Burnham.